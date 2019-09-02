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Vivo NEX 3 ve NEX 3 5G Bütün Özellikleri Sızdırıldı!

Vivo'nun yeni nesil akıllı telefon serisi NEX 3 telefonlarının bütün özellikleri tanıtım öncesinde sızdırıldı...

By Muhammed Arslan

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Vivo Nex 3 Hızlı Şarj Konusunda Çıtayı Arşa Yükseltecek!

Vivo, şirketin gelecek nesil NEX serisi akıllı telefonu olan Vivo NEX 3‘ü bu ayın sonunda piyasaya süreceğini açıkladı. Yaklaşan akıllı telefonun bazı özellikleri zaten bilinmesine rağmen, yeni bir sızıntı telefonun piyasaya sürülmeden önceki özelliklerinin tümünü ortaya koyuyor.

Vivo NEX 3 ve NEX 3 5G’nin özellikleri 5G bağlantı desteği dışında neredeyse aynı. Akıllı telefonlar, 2256 x 1080 piksel ekran çözünürlüğü sunan 6,89 inç Waterfall ekran özelliğine sahip ve %99,6’lık ekran/gövde oranını sunacak.

Ayrıca daha fazla güvenlik için bir ekran içi parmak izi sensörü ile birlikte gelecek. Donanım olarak cihazlar yeni tanıtılan Qualcomm Snapdragon 855 Plus sekiz çekirdekli işlemci tarafından desteklenmektedir. NEX 3 5G, akıllı telefonda 5G bağlantısı sağlayan Snapdragon X50 yongasıyla birlikte geliyor.

Vivo NEX 3 ve NEX 3 5G Bütün Özellikleri Sızdırıldı!

Arka tarafta akıllı telefonlar, 13 megapiksel çözünürlüğe sahip diğer iki kamera sensörüyle birleştirilmiş 64 megapiksel birincil sensör içeren üçlü kamera kurulumuna sahip. Ön tarafta, her iki telefon da selfie çekmek ve video görüşmesi yapmak için 16 megapiksel sensöre sahip olacak.

Akıllı telefon 8GB ve 12GB RAM ve dahili depolama için üç seçenekle geliyor: 128GB, 256GB ve 512GB. Şirket 3.5mm kulaklık girişini de telefona dahil ediyor. Telefona 44W hızlı şarj desteği ile birlikte 4.500mAh batarya ile güç verilecek.

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