Vivo NEX Dual Display İnceleme

Çift ekranlı telefonların gelebileceği en son nokta olan Vivo Nex Dual Display, şu ana kadar üretilen en iyi telefonlardan birisi. Bu yılın başlarında, Oppo ve Vivo bugüne kadarki en eşsiz akıllı telefon tasarımlarından bazılarını tanıttıklarında hepimiz şaşırmıştık.

Oppo’nun Find X modeli, ön ve arka kameraları cihazın üstünde yer alan kızaklı bir sürgünün içine saklarken, Vivo ana kameraları arkaya monte ederek telefonun üst kısmındaki çok daha küçük bir mekanizmaya yerleştirmeyi başardı.

Ancak şimdi, Vivo yeni bir şey deniyor.

Hem ön hem de arkada yer alan ekranlarla Vivo NEX Dual Display, telefonun deyim yerindeyse her noktasını kullanmayı sağlar. Ön ekranı devasa yapmak için selfie modunda arka kameranın kullanılması, bizce olağanüstü bir düşünce. Telefon hakkında daha detaylı bilgileri, gelin birlikte inceleyelim.

Vivo NEX Dual Display Teknik Özellikleri

Gövde : Alüminyum çerçeve; Gorilla Glass 5 arka, Bilinmeyen dayanıklı cam ön.

: Alüminyum çerçeve; Gorilla Glass 5 arka, Bilinmeyen dayanıklı cam ön. Ekran : 6.39 “Süper AMOLED; 19.5: 9 en boy oranı, FullHD+ (2340 x 1080 px), 403 ppi.

: 6.39 “Süper AMOLED; 19.5: 9 en boy oranı, FullHD+ (2340 x 1080 px), 403 ppi. İkincil ekran : 5.49 “Süper AMOLED, 16: 9 en boy oranı, FullHD (1920 x 1080 piksel), 401 ppi.

: 5.49 “Süper AMOLED, 16: 9 en boy oranı, FullHD (1920 x 1080 piksel), 401 ppi. Arka kameralar : Birincil: 12MP (Sony IMX363, 1.4 µm); f/1.79 açıklık, çift pikselli PDAF; 2MP, 2,9 µm, f/1.8 – gece modu için; Derinlik tespiti için TOF 3D kamera f/1.3.

: Birincil: 12MP (Sony IMX363, 1.4 µm); f/1.79 açıklık, çift pikselli PDAF; 2MP, 2,9 µm, f/1.8 – gece modu için; Derinlik tespiti için TOF 3D kamera Yonga seti : Snapdragon 845 yonga seti, sekiz çekirdekli işlemci (4×2.7 GHz Kryo 385 Altın ve 4×1.7 GHz Kryo 385 Gümüş), Adreno 630 GPU.

: Snapdragon 845 yonga seti, sekiz çekirdekli işlemci (4×2.7 GHz Kryo 385 Altın ve 4×1.7 GHz Kryo 385 Gümüş), Adreno 630 GPU. Bellek : 10 GB RAM + 128 GB depolama.

: 10 GB RAM + 128 GB depolama. İşletim Sistemi : FunTouch işletim sistemi 4.5 ile Android 9.0 Pie.

: FunTouch işletim sistemi 4.5 ile Android 9.0 Pie. Batarya : 3,500mAh Li-İyon; 22.5W Hızlı Şarj (10V / 2.25A).

: 3,500mAh Li-İyon; 22.5W Hızlı Şarj (10V / 2.25A). Bağlantı : Dual-SIM; LTE-A, 3 Bantlı taşıyıcı agregasyonu, Kat.16 (1024Mbps / 150Mbps); USB Tip-C; Wi-Fi a/b/g/n/ac; KÜRESEL KONUMLAMA SİSTEMİ; Bluetooth 5.0.

: Dual-SIM; LTE-A, 3 Bantlı taşıyıcı agregasyonu, Kat.16 (1024Mbps / 150Mbps); USB Tip-C; Wi-Fi a/b/g/n/ac; KÜRESEL KONUMLAMA SİSTEMİ; Bluetooth 5.0. Ekstra: Ekran içi parmak izi okuyucusu; 3B Yüz Kilidi Açma; tek alttan ateşlemeli hoparlör, 3,5 mm’lik bağlantı noktası

Hatırlatmakta fayda olan şey ise, OnePlus 6T modelinde bulunan ekran içi parmak izi okuyucunun yerine, daha hızlı ve güvenilir bir hizmet sunan burada ki parmak izi sensörü, gerçekten önemli bir adımdır. Aynı zamanda ilk doğrudan kutu açılımında Android Pie ile yüklü gelen FunTouch arayüzü gerçekten ilgi çekicidir.

Vivo NEX Dual Display Tasarım Özellikleri

Vivo NEX Dual Display sürümü oldukça benzersiz hissettiriyor. 2018’de ünlü olan kablosuz şarj ve cam kaplamalı arka panelleri ilk defa görmeye başadık. Ancak Vivo hem arka paneli değerlendirmek hem de selfie kamera ihtiyacını aşmak için tamamen kullanılabilir bir dokunmatik ekran oluşturdu.

Telefonunuzu selfie moduna aldığınızda, cihaz sizden telefonu ters çevirmenizi isteyecek. 5.49 inçlik arka ekranı aktif edecek ve arka kameraları ile selfie çekmenize izin verecek. Bu, ön ekrandaki ekran boyutunu artırmakla kalmıyor, arka kameraların yüksek kalitesinin de kullanılmasına izin veren eşsiz bir yöntem oluyor.

Vivo’nun kamera sistemini daha iyi hale getirmek ve hoş bir görünüm elde etmek için kullandığı yöntemin adı Lunar Ring oluyor. Kısaca açıklamak gerekirse bu kamera modülünün arka ekranına gömülü bir parçasıdır. Bu, selfie çekimleri için faydalıdır, çünkü çok daha dengeli bir şekilde yüzleri aydınlatıyor.

Aynı zamanda bildirimler gibi şeyler için de yararlı olabiliyor. Lunar Ring denilen arka taraftaki yuvarlağın etrafında bulunan parlak LED’ler, selfie çekerken beyaz renkte yanarken, şarj olurken veya yeni bildirimler geldiğinde çeşitli renklerde yanar.

Bu yıl pek çok telefon kavisli bir yaklaşım benimsemiş olsa da, Vivo’nun cihazı kesinlikle düz. Bu açıkça cihazın arkasındaki ekrandan kaynaklanıyor. Kavisli cihazlar elinize daha sıkı oturacak şekilde üretilmiştir. Ancak Vivo Nex bu durumu biraz değiştiriyor.

Vivo Dual Display Kontroller

Cihazın sağ tarafında, ses kontrol tuşları ve ana ekran için bir güç düğmesini yer alıyor. Sol tarafta da başka bir güç düğmesi bulacaksınız. Bu güç düğmesi, cihazın arkasındaki ikincil ekranı çalıştırır. Kamerayı cihazın bu tarafından başlatmak, telefonu otomatik olarak selfie moduna geçirir; bu, tam olarak yapmak istediğiniz şeyse faydalı olabilir.

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Cihazın altında bir USB Tip-C bağlantı noktası, hoparlör ızgarası ve çift SIM tepsisi bulacaksınız. Üstte ise Vivo, bir 3.5mm kulaklık girişi içeriyor. Honor ve Vivo gibi Çinli üreticilerin kulaklık girişini hala barındırmaları gerçekten çok hoş.

Genel olarak tasarımı çok güzeldir. Açıkçası kılıf seçenekleri bu cihazın doğası gereği oldukça sınırlı olacak. Ancak Vivo, cihazın renklerinde yanlışlıkla düşmelere karşı koruma sağlamak için özel bir tampon kılıfı yaptı. Telefonun kendisi Gorilla Glass’dan yapılmıştır, bu nedenle çatlamaya karşı nispeten dayanıklı olmalıdır.

Vivo NEX Dual Display Ekran Özellikleri

Vivo NEX Dual Display’in ana ekranı, 1080 x 2340 çözünürlüğe sahip 6.39 inç Super AMOLED paneldir. Büyük, parlak ve canlı. Geçen yıl piyasaya sürülen diğer telefonlardaki ekranlar gibi aşırı doymuş hissettirmiyor.

Çoğu şey için iyi olsa da, simgeler ve beyaz sayfalar onlara neredeyse mat bir görünüme sahip, bu da piksel yoğunluğunun veya çözünürlüğünün biraz daha yüksek olabileceğini anlamına gelebilir.

Arka ekran da 1080p, ancak 1080 x 1920 çözünürlüğe sahip. Ön ekrana oldukça benziyor ancak 19.5 x 9 en boy oranını korumak için uygulamaları biraz daraltıyor. Uygulamaları tam ekranda kullanmaya zorlamak için bir seçenek var, ancak bu yalnızca desteklenen uygulamalar içindir.

Her iki ekranın rengi de güzel ve incelenen diğer telefonlardaki bazı paneller gibi keskin ve soluk değil. Ekranlar çok soluk ve parlak olabilir. Ancak bu cihazı dışarıda kullanmakta hiç sorun yaşamazsınız.

Vivo NEX Dual Display Donanım Özellikleri

Vivo’nın son NEX cihazı oldukça etkileyici bir donanıma sahip olsa da, yeni Dual Display sürümü özellikleri, daha da ileriye götürüyor. Bu cihaz, en yoğun kullanıcılar için bile sağlıklı bir miktar bellek olan 10GB RAM‘e sahip bir kaç telefondan biridir. Son haftalarda Pixel 3 XL‘de yaşanılan her hangi bir hafıza sorunu olmamıştır. 10GB RAM hemen hemen herkes için fazla, aynı zamanda potansiyel alıcılara uzun ömür hissi veriyor.

Diğer özellikler arasında Qualcomm Snapdragon 845, 128GB depolama alanı ve 3.500mAh batarya bulunur. Başlangıçta batarya ömrü iki ekran kullanan bir telefonda kısa ömürlü görünse de oldukça iyi bir şekilde idare etmiştir. Genel olarak aktif kullanımda akşam olana kadar minimum %25’e kadar düşmüştür. Şimdiye kadar gördüğümüz en iyi pil ömrü değil, ancak çoğu kullanıcı için yeterli olmalıdır.

Vivo, basit bir kilit açma kodundan sonra iki ek cihaz kimlik doğrulama yöntemi içeriyordu: ekran içi parmak izi okuyucusu ve 3D uçuş süresi (TOF) IR kamera sensörü. Ekrandaki parmak izi okuyucusu ana ekranda ve Huawei Mate 20 Pro kadar hızlı olmasa da oldukça iyi çalışıyor.

3D TOF sensörü cihazın arkasında bulunur, bu nedenle bunu yalnızca bir selfie çekmeye hazırlanırken kullanırsınız. Bu sensör aynı zamanda gerçek dünya nesnelerini 3B alana taramak için de kullanılabilir, böylece Facebook gibi uygulamalar için modelleme özellikleri sunar.

Daha önce de belirtildiği gibi, Vivo bir 3.5mm kulaklık girişi var. Aynı zamanda NEX Dual Display sürümü, şu ana kadar bir cihazda gördüğümüz en yüksek ekran-gövde oranlarından birine sahip.

Vivo NEX Dual Display Performans Özellikleri

Beklendiği gibi, NEX Dual Display sürümü, günlük kullanımda hayranlık uyandırıyor. Bellek kısıtlamaları nedeniyle kapanacak uygulamalar hakkında hiç bir zaman endişelenye gerek yok ve Qualcomm’un Snapdragon 845’i daha önce olduğu kadar hızlıydı.

Permons testi üzerine yapılan karşılaştırmalarda, Vivo NEX Dual Display, OnePlus 6T ve Samsung Galaxy Note 9‘u geride bırakarak, çok iyi performans göstermiştir. Cihazın 3DMark ve AnTuTu benchmark testlerinin sonunçlarını da görmeniz mümkün. Aşağıdaki sonuçları gözden geçirebilirsiniz.

Vivo NEX Dual Display modeli 3DMark’ta 4.720 puan alarak, OnePlus 6T ve Samsung Galaxy Note 9 sırasıyla 4.697 ve 4.294 puanlarını geride bıraktı.

Aynı zamanda OnePlus 6T’ın 262.266 ve Galaxy Note 9’un 272.162’lık skorları ile karşılaştırıldığında AnTuTu’da 296.854’lük skoru elde ederek büyük bir fark attı.

Vivo NEX Dual Display Kamera Özellikleri

Vivo NEX Dual Display sürümünde üç kamera bulunur, ancak çoğu cihazın aksine hepsi telefonun arkasındadır. Cihazın iki ekranı olduğu için Vivo, hem genel çekimler hem de selfieler için ikincil 2MP f/1.8 sensörüyle birlikte ana 12MP f/1.8 sensörü yeniden kullandı. Arka kameralar geleneksel olarak zaten akıllı telefonlarda öne bakan seçeneklerden daha üstündü, bu yüzden sadece ekstra kaliteden faydalanmak mantıklı geliyor.

Genel olarak, görüntüler biraz yumuşaktır, ancak renkleri çok belirgindir. Diğer birçok amiral gemisi cihazından çok daha gürültüsüz bir kamera kalitesi var. Ancak netlik biraz daha iyi olabilirdi. Görüntüler 2018’in en iyi telefonlarından biri olan Xiaomi Mi 8 (inceleme) modelinin kamerasına benziyor.

Dinamik aralık nispeten iyi, ancak gölgeleri yükseltmek için aşırı işlenmiş görüntüler bazen sunabiliyor. Bu tür çekimlerde çok fazla gürültü oluşturmuştur. Google Pixel tarafından gölgeleri temizlemek için kullanılan Lucky Imaging özelliği bu telefona da gelse, daha üst düzey olabilir. Telefonun bir HDR modu var, ancak oldukça tutarsız.

Aşağıda kamera detaylarına doğrudan bakabilmeniz için orjinal çekimleri yükledik. Galeriye göz atabilirsiniz.

Vivo NEX Dual Display - Kamera Çekimleri 1 - 4

Genel Değerlendirme

Daha önceki NEX modellerine göre daha şık olan Nex Dual Display sürümü, gerçekten övgüye değer bir telefondur. İki ekranlı telefonlar arasında bir devrim niteliğinde. Özellikle havalı bir Lunar Ring özelliğinin bulunması, cihazı daha çekici hale getirebiliyor. Aynı zaman da sunulan RAM, kesintisiz performansı beraberinde getiriyor.

Ancak her güzellik, yanında bazı kusurlar ile gelir. Cebinizde taşırken, anahtar koymamanızı tavsiye ederim. Zira iki ekranda sağlam olsa bile bir süre sonra aşınabilir. Eksik özellikleri arasında bir değerlendirme yapacak olursak, üst düzey performansına binaen, kameraları beklenenin biraz altındadır.

Şayet havalı bir telefona sahip olmak isterseniz, bu telefon şu ana kadar üretilen en iyi telefonlardan birisidir.