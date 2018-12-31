Vivo Nex Dual Display modelinin bir kaç hafta öncesinde tanıtıldığını biliyoruz. O sürüm, SnapDragon 845 yonga seti tarafından destekleniyordu. Bundan dolayı da oldukça fiyat bakımından biraz daha pahalı idi. Hatta bir çok kişi uygun fiyatlı olmadığı için, olumsuz yorumlarda bulunmuştu.

Ancak son yayınlanan raporlar durumu biraz daha değiştirecek gibi görünüyor. Yeni yayınlanan bir sertifikaya göre şirket, aynı cihazın donanımda değişikliğe giderek, farklı bir sürümü piyasaya süreceği konusunda netlik kazandırıyor.

Kısa süre öncesinde bir Weibo kullanıcısı tarafından, V1820A ve Vivo V1820T model numaralarını taşıyan Vivo Nex Dual’in iki farklı sürümünün TENAA’da yer aldığını ifade etti. Orjinal Vivo Nex Dual modelinin V1821A ve V1821T model numaralarına sahip olduğunu biliyoruz. Bu nedenle yeni sertifikalı cihazların daha uygun bir fiyat etiketine sahip olması bekleniliyor.

Yeni modelin ayrıntılarına bakacak olursa, 1080×1920 çözünürlüğe sahip 5.49 inç OLED ekran arkasında bulunurken, ön tarafında 1080×2340 çözünürlüğe sahip 6.39 AMOLED ekran bulunacak. Yani standart Vivo Nex Dual ile ekranlara sahip olması bekleniyor.

Daha uygun bir model olarak, cihaz 8GB RAM ve 128GB genişletilemez depolama alanı ile birleşik 2.2GHz sekiz çekirdekli bir yonga seti için SnapDragon 845 yonga seti ile eşlenecektir. Ancak söylentiler arasında Vivo Nex A modelinin sahip olduğu Snapdragon 710 Mobil Platformu ile destekleneceği de yer almaktadır.