Yaklaşık bir saat önce yayınlanan bir raporda, çift ekrana sahip yeni Vivo telefonunun Vivo NEX Dual Screen olarak adlandırılabileceği ifade edilmişti. Ancak az önce sızan bilgiler ise, Vivo NEX Dual Screen telefonunun 10GB RAM ile donatılabileceğini ortaya koydu. Aynı anda bir başka kaynak ise, telefonun Şanghay’da 11 Aralık‘ta tanıtımının yapılacağını iddia etti.

Kumamoto Technology tarafından yaklaşan Vivo NEX Dual Screen‘in, 10GB RAM‘le gelen ilk telefon olacağını gösteren yeni bir fotoğraf paylaşıldı. Sızdırılan görüntü, daha öncesinde Vivo’nun 2018’in sonunda 10GB RAM’e sahip bir telefonun tanıtımını yapacağı iddialarına netlik kazandırmış oldu. Sızdırılan görüntüde ayrıca Çift Ekranlı yeni modelin 128GB dahili depolama kapasitesine sahip olacağı da ifade edilmektedir.

Aynı zamanda Vivo NEX Dual Screen telefon tanıtım etkinliğinin basın bülteni metninin de sızdırıldığı haberde telefonun varlığı hakkında daha çok bilgiyi gün yüzüne çıkarıyor. Şirketin, Haziran ayında Vivo NEX’i dünyanın ilk tam ekran çentiksiz bir akıllı telefonunu olarak başlatması yeni bir adım olmuştu.

Şimdi ise Nex serisi ile çığır açan teknolojiler sunmanın peşinde olan Vivo, Şangay U+ Moda Sanat Merkezi’ndeki bir açılış etkinliği ile 11 Aralık’ta Vivo NEX Dual Screen akıllı telefonunu piyasaya sürecek.