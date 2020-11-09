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Vivo OriginOS Çıkış Tarihi Onaylandı

Vivo'nun yeni arayüzü Origin OS 18 Kasım'da tanıtılacak. Ortaya çıkan rapolar, yeni arayüzün tercih edilebilir bir özellikte olduğunu gösteriyor...

Muhammed Arslan

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Vivo OriginOS Geliyor - İşte Özellikleri

Kısa süre önce Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, şirketin mevcut FunTouch OS arayüzünü durduruyor. Bunun yerine OriginOS adlı yeni bir mobil işletim sistemi geliştiriliyor ve artık bu kullanılacak.

Bugün şirket, OriginOS’un 18 Kasım’da piyasaya sürüleceğini doğruladı. Bunun için Vivo, Çin’in Shenzhen şehrinde özel bir etkinlik düzenleyecek. Yeni sistemin Antropomorfik bir tasarıma sahip olduğu ve kullanıcılara yeni bir deneyim sunmayı hedeflediği söyleniyor.

Yaklaşan işletim sistemi için önceki tanıtımlarda, projenin Origin Studio altında geliştirilmekte olduğu ortaya çıktı. Daha önceki raporlar, şirketin kullanıcılar için iki farklı arayüz türü sunacağını ortaya çıkardı – OriginOS ve Stock Android. İlginç bir şekilde, kullanıcılar iki seçenek arasında seçim yapabilecek ve aralarında geçiş yapabilecek.

Vivo OriginOS Çıkış Tarihi Onaylandı

Bu yeni Android tabanlı mobil işletim sisteminin piyasaya sürülmesine ek olarak yenilikler de olacak. Vivo’nun bu 2020 Geliştirici Konferansı’nda yeni uygulamalar, oyunlar, iş ortaklıkları ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok başka ürünü duyurması bekleniyor.

Şirket daha önce, yaklaşan özel kullanıcı arayüzünün Vivo’nun mevcut akıllı telefonları için de kullanılabileceğini belirtmişti. Hangi cihazların OriginOS ile uyumlu olacağından emin olmak için resmi lansmanı beklememiz gerekecek.

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