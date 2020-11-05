Vivo OriginOS Geliyor – İşte Özellikleri

Çoğu akıllı telefon üreticisi, Android işletim sistemi için kendi özel kullanıcı arayüzünü geliştiriyor. Artık Vivo FunTouch OS arayüzünü geride bırakıp yeni Vivo OriginOS adı altında yeni bir arayüz oluşturuyor. Üstelik birkaç hafta önce Vivo, 2020 Geliştirici Konferansı sırasında FunTouch OS’un yerini OriginOS’un alacağını da doğruladı.

Vivo, bu yeni OriginOS’yi resmi Weibo hesabında yayınladı. Origin Studio altında geliştirilen özel kullanıcı arayüzü, önceki arayüze göre tamamıyla farklı olacak. Daha önceki raporlar, şirketin OriginOS ve Stock Android olmak üzere iki farklı arayüz türü sunacağını ve kullanıcıların iki seçenek arasında seçim yapıp geçiş yapabileceğini ortaya çıkarmıştı.

Yakın zamanda Vivo’nun premium cihazlar için alt markası olan iQOO’nun bir ürün yöneticisi, Apple tasarımcısı tarafından tasarlandığını ve birkaç yeni özellik sunacağını açıkladı.

Vivo’nun, 19 Kasım’da Çin’de, uygulamalar, oyunlar, iş ortaklıkları vb. dahil olmak üzere, şirketin diğer birkaç ürününü tanıtacak. Bu etkinlikte OriginOS’un da resmi olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Şirket daha önce, yaklaşan özel kullanıcı arayüzünün Vivo’nun mevcut akıllı telefonları için de kullanılabileceğini belirtmişti. Hangi cihazların OriginOS ile uyumlu olacağından emin olmak için resmi lansmanı beklememiz gerekecek.