Ana Sayfa Akıllı Telefon Vivo OriginOS Geliyor - İşte Özellikleri

Vivo OriginOS Geliyor – İşte Özellikleri

Vivo'nun Apple tasarımcısı tarafından tasarlanan yeni arayüzü OriginOS yakın bir zamanda piyasada yerini alabilir. Hangi özelliklerde ve hangi telefonlarda bulunacağı henüz net olmasa da, benzersiz bir arayüz olacağı iddia ediliyor...

Muhammed Arslan

-

0
Vivo OriginOS Geliyor - İşte Özellikleri

Çoğu akıllı telefon üreticisi, Android işletim sistemi için kendi özel kullanıcı arayüzünü geliştiriyor. Artık Vivo FunTouch OS arayüzünü geride bırakıp yeni Vivo OriginOS adı altında yeni bir arayüz oluşturuyor. Üstelik birkaç hafta önce Vivo, 2020 Geliştirici Konferansı sırasında FunTouch OS’un yerini OriginOS’un alacağını da doğruladı.

Vivo, bu yeni OriginOS’yi resmi Weibo hesabında yayınladı. Origin Studio altında geliştirilen özel kullanıcı arayüzü, önceki arayüze göre tamamıyla farklı olacak. Daha önceki raporlar, şirketin OriginOS ve Stock Android olmak üzere iki farklı arayüz türü sunacağını ve kullanıcıların iki seçenek arasında seçim yapıp geçiş yapabileceğini ortaya çıkarmıştı.

Yakın zamanda Vivo’nun premium cihazlar için alt markası olan iQOO’nun bir ürün yöneticisi, Apple tasarımcısı tarafından tasarlandığını ve birkaç yeni özellik sunacağını açıkladı.

Vivo OriginOS Geliyor - İşte Özellikleri

Vivo’nun, 19 Kasım’da Çin’de, uygulamalar, oyunlar, iş ortaklıkları vb. dahil olmak üzere, şirketin diğer birkaç ürününü tanıtacak. Bu etkinlikte OriginOS’un da resmi olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Şirket daha önce, yaklaşan özel kullanıcı arayüzünün Vivo’nun mevcut akıllı telefonları için de kullanılabileceğini belirtmişti. Hangi cihazların OriginOS ile uyumlu olacağından emin olmak için resmi lansmanı beklememiz gerekecek.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
Önceki İçerikGoogle, Mesajlar Uygulamasında Zaman Planlamasını Test Ediyor
Sonraki İçerikLenovo K12 Note Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Motorola Moto G9 Power Teknik Özellikleri ve Görüntüleri Sızdı

Motorola'nın Moto G9 serisi şu anda iki akıllı telefondan oluşuyor - Moto G9 Plus ve Hindistan'da Moto G9 olarak bilinen Moto G9...
Devamını Oku
IOS Haberleri

Apple, Kendi İşlemcileriyle Donatılmış 2.5 Milyon MacBook Üretmeyi Planlıyor!

Apple, Şubat 2021'e kadar kendi bünyesindeki işlemcilerle desteklenen yaklaşık 2,5 milyon MacBook dizüstü bilgisayar yapmayı planlıyor. Şirket, tedarikçilerinden bu miktarı üretmelerini istedi...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

64 MP Kameralı Yeni Oppo Telefon Geliyor!

Oppo, 2021'in başlarında, sözde Reno 5 olarak adlandırılan orta sınıf serisi üzerinde çalışıyor. Weibo'da sızdırılan yaklaşan telefonlardan birinin teknik özellik sayfası aynı zamanda...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy S21 Ultra, NFC Sertifikası Aldı!

Samsung, yeni Galaxy S21 serisini Ocak ayında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Seride Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra olmak üzere...
Devamını Oku
İnceleme

Apple iPhone 12 Pro İnceleme

iPhone 12 Pro, şu anda satın alabileceğiniz en üst özelliklere sahip Apple cihazıdır. Peki detaylı iPhone 12 Pro incelemesi ile hangi özellikleri...
Devamını Oku