Vivo, OriginOS Güncelleme Alacak Telefonları Açıkladı

Dün vivo, FuntouchOS‘un yerine daha etkileşimli widget’lar, yeni hareketler ve birçok görsel değişiklik olan OriginOS‘yi tanıttı. Bugün, şirket Weibo’da güncellemeler için tam yol haritasını açıkladı ve oldukça umut verici. 30’dan fazla vivo telefon, vivo X60 olarak adlandırıldığı söylenen henüz yayınlanmamış X serisinden başlayarak OriginOS‘a geçecek.
İlk genel beta sürümünün ne zaman yayınlanacağına ve hangi cihazların katılmasının planlandığına ilişkin tam döküm aşağıda verilmiştir:
31 Ocak 2021 Öncesi
- vivo NEX 3S
- vivo X50 Pro+
- vivo X50 Pro
- vivo X50
- vivo S7
- vivo iQOO 5 Pro
- vivo iQOO 5
- vivo iQOO 3
- vivo iQOO Pro
- vivo iQOO
- vivo iQOO Neo3
12 Şubat 2021 Öncesi
- vivo NEX 3/vivo NEX 3 5G
- vivo X30 Pro
- vivo X30
- vivo iQOO Neo
- vivo iQOO Neo 855
2021 2. Çeyrekte
- vivo X27 Pro
- vivo X27
- vivo S6
- vivo S5
- vivo S1 Pro
- vivo S1
- vivo Z6
- vivo Z5x
- vivo Z5i
- vivo Z5
- vivo iQOO Z1x
- vivo iQOO Z1
- vivo NEX Dual Display
- vivo NEX S
- vivo NEX A
Güncelleme planı, Çin’de satılan ve Google hizmetlerinin bulunmadığı vivo telefonlar içindir. Küresel lansman programı hakkında hala bilgi yok, ancak normalde her bir telefon için Çin sürümünden bir veya iki ay sonra olur.