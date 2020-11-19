Vivo, OriginOS Güncelleme Alacak Telefonları Açıkladı

Dün vivo, FuntouchOS‘un yerine daha etkileşimli widget’lar, yeni hareketler ve birçok görsel değişiklik olan OriginOS‘yi tanıttı. Bugün, şirket Weibo’da güncellemeler için tam yol haritasını açıkladı ve oldukça umut verici. 30’dan fazla vivo telefon, vivo X60 olarak adlandırıldığı söylenen henüz yayınlanmamış X serisinden başlayarak OriginOS‘a geçecek.

İlk genel beta sürümünün ne zaman yayınlanacağına ve hangi cihazların katılmasının planlandığına ilişkin tam döküm aşağıda verilmiştir:

31 Ocak 2021 Öncesi

vivo NEX 3S

vivo X50 Pro+

vivo X50 Pro

vivo X50

vivo S7

vivo iQOO 5 Pro

vivo iQOO 5

vivo iQOO 3

vivo iQOO Pro

vivo iQOO

vivo iQOO Neo3

12 Şubat 2021 Öncesi

vivo NEX 3/vivo NEX 3 5G

vivo X30 Pro

vivo X30

vivo iQOO Neo

vivo iQOO Neo 855

2021 2. Çeyrekte

vivo X27 Pro

vivo X27

vivo S6

vivo S5

vivo S1 Pro

vivo S1

vivo Z6

vivo Z5x

vivo Z5i

vivo Z5

vivo iQOO Z1x

vivo iQOO Z1

vivo NEX Dual Display

vivo NEX S

vivo NEX A

Güncelleme planı, Çin’de satılan ve Google hizmetlerinin bulunmadığı vivo telefonlar içindir. Küresel lansman programı hakkında hala bilgi yok, ancak normalde her bir telefon için Çin sürümünden bir veya iki ay sonra olur.