Vivo S1 Tanıtıldı, Fiyatı ve Özellikleri

Çinli telefon üreticisi vivo en son akıllı telefonu S1‘i tanıttı. Bu benzer bir tasarıma sahip, ayın başlarında tanıtılan ve orta segmentte yer alan var V15 akıllı telefon modeline çok benziyor.

Vivo S1 neredeyse aynı donanım yapısına sahip. S1, 19.5: 9 en boy oranına, 6.53 inç Full-HD + çentiksiz ve tam ekran sahip. Telefon 6 GB RAM ile desteklenen Mediatek Helio P70 (12nm) işlemci üzerine inşa edilmiş.

Kutudan çıkar çıkmaz Android Pie işletim sistemi üzerine Funtouch OS 9’u arayüzü ile kullanılabiliyor ve bir microSD kart ile genişletilebilen 128 GB depolama alanına sahiptir.

S1, 24.8MP açılır bir selfie kameraya sahiptir ve arkasında 12MP + 8MP (geniş açılı) + 5MP (derinlik sensörü) modüllerinden oluşan üçlü bir kamera kurulumuna sahiptir. Bu kameralar saniyede 30 kare 4K video kaydı yapabiliyor.

Vivo S1, sol tarafta bulunan özel düğmeye basarak çalışan, şirketin Jovi AI tabanlı ses asistanıyla birlikte geliyor. Akıllı telefon aynı zamanda daha iyi bir oyun deneyimi için Game Turbo moduna sahiptir.

Son olarak, vivo S1, Ice Lake Blue ve Pet Pink renklerinde sunuluyor, arkaya monte edilmiş bir parmak izi tarayıcıya sahip ve 18W hızlı şarj desteğiyle 3.940 mAh bataryayı kullanıyor. Telefonun fiyatı Çin ve bazı Avrupa ülkelerinde 1 Nisan’da yaklaşık 304 € fiyata satışa sunulacak.