Vivo S5 Geekbenchte Görüntülendi!

Vivo, yarın Çin’de Vivo S5 serisi akıllı telefonları piyasaya sürecek. Şirketin Vivo S5 ve Vivo S5 Pro isminde iki farklı telefonu tanıtacağını iddia eden söylentiler. Piyasaya sürülmeden önce, Vivo S5 serisi telefonlardan Vivo V1932A/T model numarasına sahip olanı, Geekbench’te tespit edildi.

Tabi ki Geekbench’in en iyi yönü olan temel özellikleri gösterme burada da işimize yarıyor. Vivo V1932A/T’nin TENAA listesi bir 2.3GHz sekiz çekirdekli işlemci tarafından desteklendiğini ortaya çıkardı. Bazı raporlar Snapdragon 712 yonga seti ile donatılabileceğini iddia ediyor.

Bugün ise akıllı telefon, Geekbench’te, 1,71GHz’lik bir taban frekansı sunan bir yonga seti ile ortaya çıktı. Yonga setinin kod adı “sdm710” denir. TENAA ve Geekbench’in listelendiği göz önüne alındığında, telefonun 2.3GHz ve 1.7GHz frekanslarında işlem yapan sekiz çekirdekli işlemci tarafından çalıştırıldığı söylenebilir.

Bu, telefonun gerçekten Snapdragon 712 mobil platform tarafından desteklendiğini gösteriyor. Geekbench listesine göre telefon 8GB RAM ile donatılmış ve Android 9 Pie OS işletim sistemi ile çalışıyor. Geekbench’in tek çekirdekli testinde Vivo V1932A telefonu 1884 puan aldı ve çok çekirdekli testte 6.069 puana ulaştı.

Akıllı telefon, 32 megapiksel selfie kamerası için sağ üst köşede bir deliği bulunan 6.44 inç AMOLED ekrana sahip. Telefonun ekranı ekran içi parmak izi okuyucusuyla donatılmıştır. Telefonun arka kapağında bir LED flaş destekli 48 megapiksel + 8 megapiksel + 5 megapiksel + 2 megapiksel dörtlü kamera sistemi bulunuyor.