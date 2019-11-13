Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Vivo S5 Geekbenchte Görüntülendi!

Vivo S5 Geekbenchte Görüntülendi!

Vivo'nun yarın tanıtılması beklenen Vivo S5 serisinin Vivo V1932A/T model numaralı cihazı, Geekbench'te ortaya çıktı...

Muhammed Arslan

-

2
0
Vivo S5 Geekbenchte Görüntülendi!

Vivo, yarın Çin’de Vivo S5 serisi akıllı telefonları piyasaya sürecek. Şirketin Vivo S5 ve Vivo S5 Pro isminde iki farklı telefonu tanıtacağını iddia eden söylentiler. Piyasaya sürülmeden önce, Vivo S5 serisi telefonlardan Vivo V1932A/T model numarasına sahip olanı, Geekbench’te tespit edildi.

Tabi ki Geekbench’in en iyi yönü olan temel özellikleri gösterme burada da işimize yarıyor. Vivo V1932A/T’nin TENAA listesi bir 2.3GHz sekiz çekirdekli işlemci tarafından desteklendiğini ortaya çıkardı. Bazı raporlar Snapdragon 712 yonga seti ile donatılabileceğini iddia ediyor.

Bugün ise akıllı telefon, Geekbench’te, 1,71GHz’lik bir taban frekansı sunan bir yonga seti ile ortaya çıktı. Yonga setinin kod adısdm710” denir. TENAA ve Geekbench’in listelendiği göz önüne alındığında, telefonun 2.3GHz ve 1.7GHz frekanslarında işlem yapan sekiz çekirdekli işlemci tarafından çalıştırıldığı söylenebilir.

Bu, telefonun gerçekten Snapdragon 712 mobil platform tarafından desteklendiğini gösteriyor. Geekbench listesine göre telefon 8GB RAM ile donatılmış ve Android 9 Pie OS işletim sistemi ile çalışıyor. Geekbench’in tek çekirdekli testinde Vivo V1932A telefonu 1884 puan aldı ve çok çekirdekli testte 6.069 puana ulaştı.

Akıllı telefon, 32 megapiksel selfie kamerası için sağ üst köşede bir deliği bulunan 6.44 inç AMOLED ekrana sahip. Telefonun ekranı ekran içi parmak izi okuyucusuyla donatılmıştır. Telefonun arka kapağında bir LED flaş destekli 48 megapiksel + 8 megapiksel + 5 megapiksel + 2 megapiksel dörtlü kamera sistemi bulunuyor.

KaynakGeekbench
Önceki İçerikRealme 5s Çıkış Tarihi Onaylandı!
Sonraki İçerikVivo U20 Tanıtım Tarihi ve Özellikleri Hakkında Yeni Bilgiler Var!

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Teknoloji Haberleri

Masaüstü ve dizüstü oyun bilgisayarı ASUS’un yeni amiral gemisinde birleşti!

CES 2019'un en büyük sürprizlerinden biri de ASUS'un yeni "amiral gemisi" oyun bilgisayarı Republic of Gamers (ROG) GZ700 oldu. Standart masaüstü bilgisayarların...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Realme X2 Pro Avrupa Fiyatı Açıklandı!

Realme geçtiğimiz ay, ilk premium amiral gemisi akıllı telefonunu - Realme X2 Pro'yu tanıttı. Şimdi, şirket aynı cihazı Avrupa pazarında piyasaya sürdü...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

En İyi Kameralı Telefon Xiaomi Mi Note 10 Parçalara Ayrıldı!

Xiaomi kısa bir süre önce Mi CC9 Pro olarak adlandırılan ve global pazara Mi Note 10 olarak gelen premium orta sınıf akıllı...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Vivo U20 Tanıtım Tarihi ve Özellikleri Hakkında Yeni Bilgiler Var!

Birkaç ay önce Vivo, ilk U serisi akıllı telefon olan Vivo U10'u piyasaya sürdü. Telefon kısmen ilgi görmüştü. Bununla birlikte şirket, telefonun...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Vivo S5 Geekbenchte Görüntülendi!

Vivo, yarın Çin'de Vivo S5 serisi akıllı telefonları piyasaya sürecek. Şirketin Vivo S5 ve Vivo S5 Pro isminde iki farklı telefonu tanıtacağını...
Devamını Oku

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.