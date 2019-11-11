Vivo S5 Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı!

Perşembe günü Vivo, Vivo S5 serisi akıllı telefonlarını tanıtacak. Söylentilere göre seri, Vivo S5 ve Vivo S5 Pro olmak üzere iki akıllı telefon içeriyor. Çinli üretici tarafından Vivo S5 akıllı telefonunun yeni bir teknik çizimi yayınlandı. Akıllı telefonun iki renk seçeneğinde gelecek gibi görünüyor.

Teknik çizimler, telefonun pembeye kenarlara ev sahipliği yapan maviye benzer bir renk karışımına ev sahipliği yapıyor. Diğer renk ise koyu mavi gibi duruyor. Telefonun ön tarafında bir delikli ekran var. Akıllı telefonun arka tarafında, LED flaşlı ve içinde üç kamera bulunan elmas desenli kamera modülünü bulunduruyor. Kamera modülünün altında dördüncü bir sensör var.

Vivo S5’in sol üst köşesinde deliği bulunan 6.44 inçlik bir AMOLED ekran ile gelmesi bekleniyor. 1080×2400 piksel FullHD+ çözünürlük sunuyor. Ekran 20:9 en boy oranında bir kullanım alanı sunacak.

Vivo S5’i çevreleyen söylentiler, 2.3 GHz hızında çalışan Snapdragon 712 sekiz çekirdekli işlemci tarafından desteklendiğini ortaya koyuyor. Yonga seti, 8GB RAM ile eşleştirilmiştir. 128GB ve 256GB depolama modellerinde gelebilir. Cihazda harici depolama desteği yok.

Vivo S5 telefonunun arka tarafında 48 megapiksel + 8 megapiksel + 5 megapiksel + 2 megapiksel dörtlü kamera kurulumu bulunuyor. Ekrandaki delikte ise 32 megapiksel selfie kamerası yer alacak. Akıllı telefon 4.010mAh batarya ile desteklenmektedir.