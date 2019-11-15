Vivo S5 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Özellikle tasarımıyla fark yaratmasını beklediğimiz Vivo S5 akıllı telefonları, sızıntıların ardından kısa süre önce tanıtıma çıktı. Markanın iddialı modellerinden biri olarak duyurulan Vivo S5 akıllı telefonlarının hem tasarım kısmında hem de teknik özellikler kısmında fark yarattığını söylemek gerekiyor. Dilerseniz özelliklere ve tasarıma yakından bakalım.

Vivo S5 Tasarımı Nasıl?

Yeni akıllı telefonların tasarım kısmında elmas kesin arka kamera alanı ilk göze çarpan bölümü oluyor. Elmas kesim arka kamera alanı içerisinde 3 kamera bulunuyor. Bu kamera alanının hemen dışında ise bir kamera daha bulunuyor. Arka kısımda elmas kesin kamera alanına doğru uzanan bir şerit ve Vivo yazısı dışında çok bir detay yok.

Ön tasarıma baktığımız zaman çerçevesiz ekran görüyoruz. Ekranın çentik alanı ve benzeri alanları barındırmadığını görüyoruz. Bunun yerine ekrana gömülü olarak gelen bir ön kamera bulunuyor. Biraz daha geniş bir ekrana yer verilmesini sağlayan kamera tercihi, şık bir tasarımı karşımıza çıkarıyor.

Vivo S5 Özellikleri

Yeni akıllı telefon, üst segment ile orta segment akıllı telefonlar arasında yer alıyor. Ekran kısmında 6.44 inçlik bir panel kullanılıyor. Super AMOLED ekrana yer verilen akıllı telefonun %91.38 gibi ekran gövde oranı söz konusu. Çözünürlük değeri ise 2400 X 1080 olarak açıklandı. Geniş ekranın 20:9 formatında olduğunu da belirtelim.

Telefonun işlemci kısmında ise Snapdragon 710 serisine yer veriyor. 2.3 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci 10 nm üretim sürecinin bir ürünü. RAM kısmında ise 8 GB RAM değerine yer veriliyor. 128 GB, 256 GB depolama alanı seçeneklerinin de dikkat çektiği akıllı telefonun, kamera konusunda da iddiasını ortaya koyduğunu söylemek yanlış olmaz.

Kameralar kısmına geçtiğimiz zaman ise 48 MP arka kamera dikkat çekiyor. 48 MP ana arka kameranın yanında 8 MP + 5 MP + 2 MP kameralara yer veriliyor. Geniş açılı lens, makro lens ve derinlik sensörlerine yer verilen kameraların ön kısımda ise 32 MP değerinde tek bir kamera ile desteklendiği görülüyor.

4100 mAh değerinde batarya, 22,5W hızlı şarj desteği, Android Pie işletim sistemi ve yenilenmiş arayüzüyle beraber gelen Vivo S5 modelinin fiyatı ise 385 dolar olarak açıklandı. Satışlar şimdilik Çin ile sınırlı kalacak.