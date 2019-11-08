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Vivo S5 ve S5 Pro Tasarımı ve Özellikleri Ortaya Çıktı!

Vivo'nun en yeni S serisinin yeni üyeleri benzersiz bir kamera modülüne ev sahipliği yapacak...

Muhammed Arslan

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Vivo S5 ve S5 Pro Tasarımı ve Özellikleri Ortaya Çıktı!

Bu yılın başlarında Vivo, Vivo S1 ve Vivo S1 Pro akıllı telefonlarını piyasaya sürmüştü. Bunlara ek olarak Çinli üretici 14 Kasım’da Vivo S5 serisini tanıtacağını iddia etti. Dolayısıyla S serisi birden fazla akıllı telefonu içerek gibi duruyor. Serinin yeni üyeleri Vivo S5 ve Vivo S5 Pro akıllı telefonları olacak.

Kısa bir süre önce her iki telefon da TENAA’da özellikleri ile birlikte ortaya çıktı. Ancak listede görüntüler yer almıyordu. Bugün ise o listeler, görüntüleri ile güncellendi. Vivo V1932A/T ve Vivo V1945A/T model numaralarına sahip telefonun, Vivo S5 olduğuna inanılıyor.

Vivo V1945A/T telefon ekranında su damlası çentik bulunuyor. 6.38-inç AMOLED ekrana sahiptir. Diğer tarafta, Vivo V1932A/T’nin delikli bir ekranı var. Ayrıca bir AMOLED ekrana sahip ancak boyutu 6.44 inç. Her iki ekran da ekran içi parmak izi okuyucusu ile donatılmıştır.

Vivo S5 ve S5 Pro Tasarımı ve Özellikleri Ortaya Çıktı!

Vivo S5‘in 2,0 GHz sekiz çekirdekli işlemci ve 6 GB/8 GB RAM ile donatıldığı iddia ediliyor. Diğer taraftan, iddia edilen Vivo S5 Pro‘nun 8 GB RAM destekli Snapdragon 712 tarafından desteklendiği söyleniyor. Her iki telefonun da 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleriyle Çin’e gelmesi bekleniyor.

Vivo S5 ve S5 Pro Tasarımı ve Özellikleri Ortaya Çıktı!

Söz konusu Vivo S5 4.390mAh minimum kapasiteli bir bataryaya sahiptir. Telefonun 3C sertifikası 18W hızlı şarj cihazıyla gelebileceğini ortaya koydu. Söz konusu Vivo S5 Pro’nun minimum 4.010mAh kapasiteli bir bataryası vardır.

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