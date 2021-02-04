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Vivo S7t 5G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Vivo yeni akıllı telefonunu sonunda piyasaya sürdü. Vivo S7t, Vivo S7 ile aynı özelliklere sahip fakat işlemci söz konusu olunca farklılık yaratıyor.

Ayşen Sıla

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Vivo’nun yeni telefonu S7t 5G bir süredir manşetlerde yer alıyor. Son olarak, bu akıllı telefon artık resmi olarak satışa sunuldu. Ön siparişlere sunulan akıllı telefon, yaklaşık 400 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Gelin bu telefona yakından bakalım.

Vivo S7t’nin Bütün Özellikleri

Yeni piyasaya sürülen Vivo S7t 5G, 8GB LPDDR4X RAM ve 128GB UFS 2.1 dahili depolama ile eşleştirilmiş MediaTek Dimensity 820 işlemciyle destekleniyor. Önceki model ise daha düşük bir işlemciye sahipti.

Yukarıda belirtilen fark dışında, yeni Vivo S7t, normal Vivo S7 ile tamamen aynı. Bu nedenle, geniş bir çentik ve 20: 9 en boy oranına sahip 6.44 inç FHD + (2400 × 1080 piksel) AMOLED ekran bulunduruyor. Bu ekranın diğer özellikleri arasında bir ekran içi parmak izi sensörü, yüzde 91,2 ekran/gövde oranı, 408 ppi, yüzde 98,5 NTSC renk gamı ​​ve 3000000 kontrast oranı bulunuyor.

Telefon, arka tarafta 64MP ana sensör, makro modu destekli 8MP ultra geniş sensör ve portre çekimleri için 2MP tek renkli sensör içeren üçlü bir kamera kurulumuna sahip. Oysa ön tarafta, AF (otomatik odak) özellikli 44MP ana selfie kamerası ve ikinci bir 8MP ultra geniş lens bulunuyor.

vivo

Bağlantı için telefon çift SIM, 5G, çift bantlı WiFi, Bluetooth 5.1, NFC ve GNSS (BeiDou, GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS) ile birlikte geliyor. Bağlantı noktaları ve sensörler söz konusu olduğunda telefon, bir USB Type-C portu, ortam ışığı sensörü, ivmeölçer, yakınlık sensörü, jiroskop ve pusulaya sahip. Ne yazık ki hem 3,5 mm ses girişi ve microSD kart yuvası yok.

Son olarak, Vivo S7t 5G, 33W hızlı şarj desteğine sahip 4.000mAh pil ile destekleniyor. Android 11 tabanlı OriginOS çalışan telefon, tek bir renk seçeneğiyle (Monet) geliyor. Telefon 158.82 x 74.2 x 7.495 boyutlarında ve yaklaşık 169 gram ağırlığında olarak raflarda yerini aldı.

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KaynakGadgets

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