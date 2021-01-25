Vivo S7t, Çok Yakında Satışa Sunulabilir – İşte Detaylar!

Popüler bir kaynak, Vivo S7 serisine yeni bir modelin ekleneceğini ortaya çıkardı. Vivo S7t olarak adlandırılan yeni model Dimensity 820 işlemciye sahip olabilir. Vivo, yeni telefonunu çok yakında görücüye çıkaracak.

Vivo S7 serisinden S7 5G, Ağustos 2020’de piyasaya sürülürken, S7e 5G Kasım 2020’de tanıtıldı. Kaynağımız, yeni Vivo S7t’nin özelliklerinin Vivo S7’ninkine benzer olacağını söyledi. Bu özellikler arasında 6.44 inç FullHD + AMOLED ekran, parmak izi sensörü, 33W şarj kapasitesine sahip 4.000 mAh pil de bulunuyor.

Akıllı telefon ayrıca beş kamera ile gelecek. S7t, 44 megapiksel geniş ve 8 megapiksel ultra geniş kamera, ön tarafta ise çift kameraya olacak. Arkada, 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksel derinlik sensörlü kamera ile birlikte 64 megapiksel ana kamerayı beraberinde getirecek.

Vivo S7t 5G’nin 128GB veya 256GB dahili hafıza alanıyla birlikte 8GB RAM ile gelmesi bekleniyor. S7 5G, Android 10 işletim sistemiyle desteklenecek ve Android 11 güncellemesi de alacak. Telefonun fiyatı ise henüz bilinmiyor.