Ana Sayfa Akıllı Telefon Vivo S7t, Çok Yakında Satışa Sunulabilir - İşte Detaylar!

Vivo S7t, Çok Yakında Satışa Sunulabilir – İşte Detaylar!

Vivo S7 serisinin yeni üyesi Vivo S7t çok yakında satışa sunulacak. İşte o detaylar...

Ayşen Sıla

-

0
vivo

Popüler bir kaynak, Vivo S7 serisine yeni bir modelin ekleneceğini ortaya çıkardı. Vivo S7t olarak adlandırılan yeni model Dimensity 820 işlemciye sahip olabilir. Vivo, yeni telefonunu çok yakında görücüye çıkaracak.

Vivo S7 serisinden S7 5G, Ağustos 2020’de piyasaya sürülürken, S7e 5G Kasım 2020’de tanıtıldı. Kaynağımız, yeni Vivo S7t’nin özelliklerinin Vivo S7’ninkine benzer olacağını söyledi. Bu özellikler arasında 6.44 inç FullHD + AMOLED ekran, parmak izi sensörü, 33W şarj kapasitesine sahip 4.000 mAh pil de bulunuyor.

Akıllı telefon ayrıca beş kamera ile gelecek. S7t, 44 megapiksel geniş ve 8 megapiksel ultra geniş kamera, ön tarafta ise çift kameraya olacak. Arkada, 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksel derinlik sensörlü kamera ile birlikte 64 megapiksel ana kamerayı beraberinde getirecek.

vivo

Vivo S7t 5G’nin 128GB veya 256GB dahili hafıza alanıyla birlikte 8GB RAM ile gelmesi bekleniyor. S7 5G, Android 10 işletim sistemiyle desteklenecek ve Android 11 güncellemesi de alacak. Telefonun fiyatı ise henüz bilinmiyor.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakSeogoog

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Motorola Edge S’in Tasarımı Netleşti!

Lenovo'nun alt şirketi ve ABD pazarında üretim yapan Motorola, yeni akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin yeni Edge S ismini verdiği model hakkında daha önce...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung, Galaxy S8 İçin Ocak Güncellemesi Gönderiyor!

Samsung, güncelleme politikasında oldukça farklı adımlar atmaya devam ediyor. Şirket en son beklenmedik şekilde orta segment cihazına Android 11 ve One UI 3.0 güncellemesi...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy A52 ve A72 Uygun Fiyatla Geliyor!

Kore'li dev Samsung, geçtiğimiz günlerde yeni üst düzey akıllı telefonun Galaxy S21 serisini tanıtmıştı. Kısa sürede ön siparişe çıkan bu seriden sonra şirket artık...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Galaxy Tab S7 ve Tab S7 Plus İçin One UI 3.1 Güncellemesi Yayımlandı!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz günlerde Galaxy Tab S7 ve S7 Plus için Android 11 ve One UI 3.0 güncellemesi yayınlamaya başlamıştı....
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Oppo A55 5G Resmi Olarak Duyuruldu – Fiyatı ve Özellikleri

Akıllı telefon pazarına yeni ürünler koyarak yerini korumaya çalışan Oppo, yeni bir modelinin daha tanıtımını yaptı. Şirketin envanterinde uygun fiyatlı olarak giren A55 5G,...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014