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Vivo S7t’nin Fiyatı ve Renk Seçenekleri Sızdırıldı!

Vivo S7t'nin fiyatı ve renk seçenekleri ortaya çıktı. İşte telefona dair bilmeniz gereken her şey...

Ayşen Sıla

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Vivo-S7t

Geçen yıl Vivo, Vivo S7 5G ve Vivo S7e 5G adlı iki telefon piyasaya sürdü. Telefonlar, selfie kamerasına odaklanan bir donanım benimsiyordu. Şık tasarımlara sahip Vivo S7 serisine yeni bir üye daha gelecek. Vivo S7t’nin de benzer özelliklere sahip olacağı da söylentiler arasında.

Vivo S7t’nin 8 GB RAM ve 128 GB depolama için yaklaşık 402 dolar fiyat etiketine sahip olacak.. Telefonun üç renk çeşidi Moonlight Silver, Jazz Black ve Monet olarak adlandırılıyor. Telefon, geniş çentikli bir ekrana ve Vivo VS7 5G gibi bir arka tasarıma sahip olacak.

Kaynağımız, yeni Vivo S7t’nin özelliklerinin Vivo S7’ninkine benzer olacağını söyledi. Bu özellikler arasında 6.44 inç FullHD + AMOLED ekran ve parmak izi sensörü yer alıyor. Telefonda 33W şarj kapasitesine sahip 4.000 mAh pil de var.

Vivo-S7t

Akıllı telefon beş kamera ile gelecek. S7t, 44 megapiksel geniş ve 8 megapiksel ultra geniş kamera, ön tarafta ise çift kameraya olacak. Arkada, 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksel derinlik sensörlü kamera ile birlikte 64 megapiksel ana kamerayı beraberinde getirecek.

Vivo S7t 5G’nin 128GB veya 256GB dahili hafıza alanıyla, 8GB RAM ile gelecek. S7 5G, Android 10 işletim sistemiyle desteklenecek. Aynı zamanda Android 11 güncellemesi de alacak.

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KaynakSuning

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