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Vivo S7t’nin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Vivo S7t'nin teknik özelliklerini ortaya çıkaran yeni görüntüleri yayınlandı. İşte tüm detaylar...

Ayşen Sıla

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Vivo S7t 5G, geçenlerde bir Çin satış yerindeki fark edildi. Ancak Vivo telefonun resmi duyurusunu henüz gerçekleştirmedi. Akıllı telefon henüz Vivo’nun resmi listesinde bile yer almıyor. Bu nedenle Vivo S7t’nin piyasaya ne zaman sürüleceği bilinmiyor. Söz konusu telefon, bugün bazı görüntülere konu oldu ve teknik özellikleri ortaya çıktı.

Vivo S7t 5G’nin görüntüleri, tasarımının geçen yılki Vivo S7 5G telefonu ile aynı olduğunu ortaya koyuyor. Önde geniş bir çentikli ekrana sahip ve arka tarafında üç kamera ve içinde bir LED flaş bulunan kare bir kamera muhafazası var. Vivo S7 5G, Snapdragon 765G’den güç alırken Vivo S7t 5G, Dimensity 820 işlemci ile donatılmış. Kaynağımız, bu farkın dışında, diğer özelliklerinin aynı olduğunu iddia ediyor.

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Vivo S7t’nin 8 GB RAM ve 128 GB depolama için yaklaşık 402 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Telefonun üç renk çeşidi Moonlight Silver, Jazz Black ve Monet olarak adlandırılıyor. Telefon, geniş çentikli bir ekrana ve Vivo VS7 5G gibi bir arka tasarıma sahip olacak.

Kaynağımız, yeni Vivo S7t’nin özelliklerinin Vivo S7’ninkine benzer olacağını söyledi. Bu özellikler arasında 6.44 inç FullHD + AMOLED ekran ve parmak izi sensörü yer alıyor. Telefonda 33W şarj kapasitesine sahip 4.000 mAh pil de var.

Akıllı telefon beş kamera ile gelecek. S7t, 44 megapiksel geniş ve 8 megapiksel ultra geniş kamera, ön tarafta ise çift kameraya olacak. Arkada, 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksel derinlik sensörlü kamera ile birlikte 64 megapiksel ana kamerayı beraberinde getirecek.

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Vivo S7t 5G’nin 128GB veya 256GB dahili hafıza alanıyla, 8GB RAM ile gelecek. S7 5G, Android 10 işletim sistemiyle desteklenecek. Aynı zamanda Android 11 güncellemesi de alacak.

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KaynakRevu

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