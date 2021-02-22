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Vivo S9, 3 Mart’ta Piyasaya Sürülecek!

Vivo S9'un lansman tarihi onaylandı. İşte telefon hakkında bilinenler ve belirtilen tanıtım tarihi!

Ayşen Sıla

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Vivo, Mart ayının ilk haftasında resmiyet kazanması beklenen yeni bir S serisi akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Şirket bugün Vivo S9’un 3 Mart’ta duyrulacağını doğruladı. Lansman 3 Mart’ta gerçekleşecek.

Şirket ayrıca tanınmış Japon müzisyen ve şarkıcı LiSA’yı akıllı telefonun elçisi olarak görevlendirdi. Vivo’nun paylaştığı teaser videosuna bakıldığında, şirket bu sefer cihaza olan odağını değiştirmiş görünüyor.

Video teaser, “Güzelliğimi Aydınlatıyor” ve “Çok Gece Yumuşak Işık Özçekimi” gibi yazıları gösteriyor, bu da şirketin artık önceki modellerde ana kamera yerine selfie kamera teknolojisine odaklandığını gösteriyor.

Yeni afiş, Vivo S9 5G’nin 44 megapiksel ön kameraya sahip olacağını doğruluyor. Tahminler, telefonun Vivo S7 5G gibi çentikli bir ekrana sahip olacağı ve 44 megapiksel (ana) + 8 megapiksel (ultra geniş) çift selfie kamera sistemini miras alacağı yönündeydi.

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Görüntü, Vivo S9 5G’nin arka tasarımının Vivo S7 5G ile neredeyse aynı olduğunu ortaya koyuyor. Arka panelde üçlü kamera sistemine sahip dikdörtgen kamera modülü göze çarpıyor. Posterde “S9 serisi” ibaresi kullanıldığından, Vivo S9 5G’ye başka bir telefonun eşlik edebileceği anlaşılıyor.

Kaynak, Vivo S9 5G’nin en önemli özelliğinin dünyanın ilk 6nm yonga setine sahip olmasından kaynaklandığını da ekledi. Geçmiş raporlar, Vivo S9 5G’nin geçen ay resmiyet kazanan Dimensity 1100 5G yonga seti, 64 megapiksel ana kamera ve 90Hz ekran ile donatılacağını ortaya çıkardı.

Görünüşe göre son zamanlarda Google Play Console ve Çin’in 3C sertifika platformunda görülen Vivo V2072A telefonu Vivo S9 5G telefon olabilir. Bu listeler, telefonun Full HD + ekran, 12 GB RAM, Dimensity 1100 yonga seti, Android 11 işletim sistemi, yaklaşık 4.000mAh pil ve 33W hızlı şarj gibi özelliklerle donatıldığını ortaya koymuştu. Telefon, piyasaya sürülene dek sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

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KaynakGadgets

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