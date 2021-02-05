Vivo S9 5G’nin Ekran Özellikleri Sızdırıldı!

Vivo’nun Vivo S9 5G adlı yeni bir S serisi akıllı telefon üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Yakın zamanda yapılan bir sızıntı, şirketin S9 akıllı telefonunu 6 Mart’ta piyasaya süreceğini ortaya çıkardı. Bugün, güvenilir tipster, yaklaşmakta olan bir akıllı telefonun temel özelliklerini paylaştı.

Son zamanlarda, Google Play Console’da V2072A model numaralı bir Vivo telefon görüldü. Bu Vivo telefonun, Dimensity 1100 işlemci tarafından desteklendiği de ortaya çıktı. Bu cihazın Vivo S9 5G olarak piyasaya gireceği tahmin ediliyor.

Listede ayrıca cihazın 1080 x 2400 piksel FHD + ekrana, 12 GB RAM ve Android 11 işletim sistemine sahip olduğu ortaya çıktı. Google Play Console’da görünen telefonun görüntüsü, öndeki iki kamera için geniş bir çentiğe sahip olduğunu da ortaya koydu.

Sızıntı, cihazın 6,4 inçlik çentikli bir ekrana sahip olacağını ve 44 megapiksel ultra geniş çift selfie kamera ile gelebileceğini iddia ediyor. Dolayısıyla, Vivo S9 5G’nin Vivo S7 5G’de bulunan geniş çentikli aynı 6.44 inç AMOLED ekranı miras alacağı görülüyor.

Öte yandan telefonun Google Play Console listesi, 12 GB RAM ve Android 11 işletim sistemine sahip olduğunu ortaya çıkardı. Önceki modelde olduğu gibi, cihaz 256 GB’a kadar depolama alanıyla gelebilir. Akıllı telefonun diğer özellikleri şu anda bilinmiyor.

Bu arada, Vivo’nun yakında Vivo S7t 5G adında bir S serisi telefonu piyasaya sürmesi de bekleniyor. Telefonun, Snapdragon 765G ile çalışan Vivo S7 5G ile aynı özelliklere sahip olduğu söyleniyor. Bekleyip göreceğiz.