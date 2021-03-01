Ana Sayfa Akıllı Telefon Vivo S9 5G'nin Teknik Özellikleri Onay Aldı!

Vivo S9 5G’nin Teknik Özellikleri Onay Aldı!

Vivo S9 5G'nin Dimensity 1100 ve UFS 3.1 depolamaya sahip olduğu doğrulandı. İşte yeni yayınlanan bilgiler...

Ayşen Sıla

-

0
oneplus dıs

Vivo bugün, 3 Mart’ta piyasaya sürülmesi planlanan Vivo S9 5G akıllı telefonun tanıtım videosunu yayınladı. Vivo S9 5G’nin tasarımı, geçtiğimiz hafta resmi sunumları ile ortaya çıkmıştı. Bugünün tanıtım videosu, o tasarımla uyuşuyor ve bazı temel özelliklerini onaylıyor.

Kısa video, Vivo S9 5G’nin önceki Vivo S7 5G akıllı telefon gibi ekranda daha geniş bir çentiğe sahip olduğunu ortaya koyuyor. Çentik, çift selfie kamera sistemine sahip. Şirket geçen hafta ana selfie kamerası olarak 44 megapiksel lens içerdiğini de doğruladı.

Vivo S9 5G’nin arka tarafı, üçlü kamera sistemi için dikdörtgen şeklinde bir muhafaza bulunduruyor. Sızıntılar, 64 megapiksellik bir ana kamera içerdiğini iddia ediyor. Tanıtım videosu, Vivo S9 5G’nin Dimensity 1100 yonga seti ve UFS 3.1 depolama tarafından desteklendiğini de onaylıyor.

vivo s9 ic

Dimensity 1100’den bahsetmişken, Vivo S9 5G Geekbench üzerinde aynı yonga seti ve 12 GB RAM ile ortaya çıkmıştı. Telefon, Android 11 işletim sistemiyle destekleniyordu. Telefon tej çekirdekli testte, 860 puan aldı ve çok çekirdekli testte 3532 puan kaydetti.

Diğer sızıntılar, Vivo S9 5G’nin 90Hz yenileme hızı sunan bir AMOLED ekrana sahip olacağını ortaya çıkardı. Cihaz, 33W hızlı şarjı destekleyen 4.100 mAh bataryayı barındırıyor olabilir. Vivo S9e 5G de Çarşamba günü Vivo S9 5G ile piyasaya sürülecek.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakSeogoog

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

OnePlus 9 Pro’nun Yeni Arayüzü ve Temel Özellikleri Sızdırıldı!

OnePlus 9 serisi bu ay satışa sunulacak. Söylentiler serinin, üç modele sahip olacağını gösteriyor. Serinin Oneplus 9 Pro, OnePlus 9, OnePlus 9E, OnePlus 9...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Redmi Note 10, Snapdragon 678 İşlemciyle Küresel Pazara Girecek

Redmi Note 10 serisi, Hindistan'da 4 Mart'ta tanıtıldı. Diğer ülkeler için de bir lansman planlanıyor. Resmi detaylara ek olarak yeni telefonlar hakkında çok sayıda...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Apple iPad Pro 2021, A14 Işlemciyle Sektörü Sallayacak!

Apple, bu yıl piyasaya sürülmeye hazır büyük bir cihaz yelpazesine sahip. Aynı zamanda şirketkn iPad Pro 2021'i bu ay piyasaya süreceğine inanılıyor. Şimdi, yeni...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Vivo S9 5G’nin Teknik Özellikleri Onay Aldı!

Vivo bugün, 3 Mart'ta piyasaya sürülmesi planlanan Vivo S9 5G akıllı telefonun tanıtım videosunu yayınladı. Vivo S9 5G'nin tasarımı, geçtiğimiz hafta resmi sunumları ile...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Oppo Find X3 Serisinin Tanıtım Posteri Yayınlandı!

Bugün Oppo, Oppo Find X3 serisinin 11 Mart'ta resmi hale getirileceğine dair bir poster yayınladı. Posterde Find X3 serisinin kamera çıkıntısının bir silueti bulunuyor....
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014