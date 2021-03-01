Vivo S9 5G’nin Teknik Özellikleri Onay Aldı!

Vivo bugün, 3 Mart’ta piyasaya sürülmesi planlanan Vivo S9 5G akıllı telefonun tanıtım videosunu yayınladı. Vivo S9 5G’nin tasarımı, geçtiğimiz hafta resmi sunumları ile ortaya çıkmıştı. Bugünün tanıtım videosu, o tasarımla uyuşuyor ve bazı temel özelliklerini onaylıyor.

Kısa video, Vivo S9 5G’nin önceki Vivo S7 5G akıllı telefon gibi ekranda daha geniş bir çentiğe sahip olduğunu ortaya koyuyor. Çentik, çift selfie kamera sistemine sahip. Şirket geçen hafta ana selfie kamerası olarak 44 megapiksel lens içerdiğini de doğruladı.

Vivo S9 5G’nin arka tarafı, üçlü kamera sistemi için dikdörtgen şeklinde bir muhafaza bulunduruyor. Sızıntılar, 64 megapiksellik bir ana kamera içerdiğini iddia ediyor. Tanıtım videosu, Vivo S9 5G’nin Dimensity 1100 yonga seti ve UFS 3.1 depolama tarafından desteklendiğini de onaylıyor.

Dimensity 1100’den bahsetmişken, Vivo S9 5G Geekbench üzerinde aynı yonga seti ve 12 GB RAM ile ortaya çıkmıştı. Telefon, Android 11 işletim sistemiyle destekleniyordu. Telefon tej çekirdekli testte, 860 puan aldı ve çok çekirdekli testte 3532 puan kaydetti.

Diğer sızıntılar, Vivo S9 5G’nin 90Hz yenileme hızı sunan bir AMOLED ekrana sahip olacağını ortaya çıkardı. Cihaz, 33W hızlı şarjı destekleyen 4.100 mAh bataryayı barındırıyor olabilir. Vivo S9e 5G de Çarşamba günü Vivo S9 5G ile piyasaya sürülecek.