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Vivo S9, 6 Mart’ta Görücüye Çıkabilir – İşte Detaylar!

Vivo, dünyanın ilk Dimensity 1100 işlemcili telefonu Vivo S9 5G'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Ayşen Sıla

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Vivo, son zamanlarda Vivo S9 5G akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Kardeşi Vivo S7 5G gibi, Vivo S9 da selfie kamera merkezli bir telefon olacak. Bir kaynak, Vivo S9’un 6 Mart’ta resmiyet kazanabileceğini iddia etti. Sızıntı yapan kişi, akıllı telefonun temel özelliklerini de paylaştı.

Tahminlere göre Vivo S9 5G, 6 Mart’ta piyasaya sürülecek. Sızıntı, cihazın 6,4 inçlik çentikli bir ekrana sahip olacağını ve 44 megapiksel ultra geniş çift selfie kamera ile gelebileceğini iddia ediyor. Dolayısıyla, Vivo S9 5G’nin Vivo S7 5G’de bulunan geniş çentikli aynı 6.44 inç AMOLED ekranı miras alacağı görülüyor.

Sızıntı, Vivo S9 5G’nin dünyanın ilk Dimensity 1100 işlemcili telefonu olarak piyasaya çıkacağını iddia ediyor. Bu bize Google Play Console’da görünen Vivo V2072A telefonunu hatırlatıyor. Telefon, Dimensity 1100 işlemci ve geniş bir çentikli ekran ile görüldü. Dolayısıyla V2072A model numarasının Vivo S9 5G akıllı telefona ait olabileceği görülüyor.

Vivo-S9

Öte yandan telefonun Google Play Console listesi, 12 GB RAM ve Android 11 işletim sistemine sahip olduğunu ortaya çıkardı. Önceki modelde olduğu gibi, cihaz 256 GB’a kadar depolama alanıyla gelebilir. Akıllı telefonun diğer özellikleri şu anda bilinmiyor.

Bu arada, Vivo’nun yakında Vivo S7t 5G adında bir S serisi telefonu piyasaya sürmesi de bekleniyor. Telefonun, Snapdragon 765G ile çalışan Vivo S7 5G ile aynı özelliklere sahip olduğu söyleniyor. Bekleyip göreceğiz.

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KaynakGizbot

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