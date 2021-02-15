Vivo S9 Serisinin Posteri Ortaya Çıktı – İşte Tasarımı!

Vivo, Vivo S9 5G akıllı telefonu üzerinde çalışıyor. Cihazın, geçen yıl çıkan selfie odaklı Vivo S7 5G akıllı telefonun yerini alması bekleniyor. Vivo, Çin’deki sosyal kanalları aracılığıyla Vivo S9 5G’nin varlığına dair henüz herhangi bir onay yayınlamazken, son sızıntıda Vivo S9 5G’nin 6 Mart’ta satışa sunulacağı iddia edildi. Hafta sonu güvenilir bir kaynak, Vivo S9 serisinin bir posterini de paylaştı.

Yeni afiş, Vivo S9 5G’nin 44 megapiksel ön kameraya sahip olacağını doğruluyor. Tahminler, telefonun Vivo S7 5G gibi çentikli bir ekrana sahip olacağı ve 44 megapiksel (ana) + 8 megapiksel (ultra geniş) çift selfie kamera sistemini miras alacağı yönündeydi.

Görüntü, Vivo S9 5G’nin arka tasarımının Vivo S7 5G ile neredeyse aynı olduğunu ortaya koyuyor. Arka panelde üçlü kamera sistemine sahip dikdörtgen kamera modülü göze çarpıyor. Posterde “S9 serisi” ibaresi kullanıldığından, Vivo S9 5G’ye başka bir telefonun eşlik edebileceği anlaşılıyor.

Kaynak, Vivo S9 5G’nin en önemli özelliğinin dünyanın ilk 6nm yonga setine sahip olmasından kaynaklandığını da ekledi. Geçmiş raporlar, Vivo S9 5G’nin geçen ay resmiyet kazanan Dimensity 1100 5G yonga seti, 64 megapiksel ana kamera ve 90Hz ekran ile donatılacağını ortaya çıkardı.

Görünüşe göre son zamanlarda Google Play Console ve Çin’in 3C sertifika platformunda görülen Vivo V2072A telefonu Vivo S9 5G telefon olabilir. Bu listeler, telefonun Full HD + ekran, 12 GB RAM, Dimensity 1100 yonga seti, Android 11 OS, yaklaşık 4.000mAh pil ve 33W hızlı şarj gibi özelliklerle donatıldığını ortaya koymuştu. Telefon, piyasaya sürdürüldüğünde sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.