Vivo S9e Geliyor – S9 Serisi 3 Mart’ta Görücüye Çıkacak!

Vivo, Vivo S9 serisi selfie odaklı telefonların 3 Mart’ta piyasaya çıkaracak. Çinli üretici bugün, söz konusu tarihte Vivo S9 ve Vivo S9e akıllı telefonlarını duyuracağını doğrulayan yeni bir poster paylaştı. Şirket şu anda Vivo S9’un ön siparişlerini almaya başladı. Ayrıca, telefonun ürün sayfasında üç renk çeşidinin resmi çizimleri bulunuyor.

Resmi görüntüler, Vivo S9’un siyah, beyaz ve gradyan mavi gibi üç renkte satışa sunulacağını ortaya koyuyor. Telefonun sol üst köşesinde üçlü kamera sistemi bulunuyor. Kamera sisteminin 64 megapiksel ana kamera bulundurduğu söyleniyor.

Resmi poster, Vivo S9’un 44 megapiksel çift selfie kamera sistemine sahip olacağını doğruluyor. Onunla birlikte piyasaya sürülecek Vivo S9e, 32 megapiksellik bir selfie kameraya sahip olacak.

Vivo, iki telefonun da ön tasarımını henüz açıklamadı. Ancak son raporlar, Vivo S9’un Vivo S7 5G gibi geniş çentikli bir ekrana sahip olduğunu, Vivo S9e’nin ise su damlası çentikli bir ekrana sahip olacağını ortaya koydu. Her iki telefonun da 90Hz yenileme hızı desteğine sahip FHD + AMOLED panellerle gelmesi bekleniyor.

Geçmiş raporlar, Vivo S9 5G’nin geçen ay resmiyet kazanan Dimensity 1100 5G yonga seti, 64 megapiksel ana kamera ve 90Hz ekran ile donatılacağını ortaya çıkardı. Görünüşe göre son zamanlarda Google Play Console ve Çin’in 3C sertifika platformunda görülen Vivo V2072A telefonu Vivo S9 5G telefon olabilir.

Bu listeler, telefonun Full HD + ekran, 12 GB RAM, Dimensity 1100 yonga seti, Android 11 işletim sistemi, yaklaşık 4.000mAh pil ve 33W hızlı şarj gibi özelliklerle donatıldığını ortaya koymuştu. Telefon, piyasaya sürülene dek sizleri bilgilendirmeye devam https://droid.news/vivo-s9-official-renders-appear-as-pre-orders-begin-vivo-s9es-arrival-also-confirmed/edeceğiz.