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Vivo Super FlashCharge 120W Tanıtıldı! Dünyanın En Hızlı Şarj Teknolojisi!

%0'dan %50'ye kadar şarjı 5 dakikada, %100 şarj dolumunu ise toplam 13 dakikada yapan Vivo Super FlashCharge 120W çığır açacak gibi duruyor...

By Muhammed Arslan

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Vivo Super FlashCharge 120W Tanıtıldı! Dünyanın En Hızlı Şarj Teknolojisi!

Daha önce açıklandığı gibi, Vivo Super FlashCharge 120W hızlı şarj teknolojisini Çin’deki MWC Şangay etkinliğinde duyurdu. Yeni hızlı şarj teknolojisi tam olarak “Vivo Super FlashCharge 120W” olarak adlandırılıyor ve dünyanın en hızlı şarj teknolojisi.

Mart 2019’da, Xiaomi 100W hızlı şarj teknolojisini duyurdu. Buna karşılık şirket 120W Super FlashCharge teknolojisini destekleyen yeni akıllı telefonlar piyasaya sürmedi.

Vivo, 44W hızlı şarj teknolojisini, bugüne kadar şirketin en hızlı şarj teknolojisi olan Vivo iQOO akıllı telefonuyla tanıttı. Şimdi, yeni 120W Süuper FlashCharge teknolojisi, 6A’da maksimum 20V şarj çıkışı sunacak. Şirkete göre, Super FlashCharge teknolojisi 4000 mAh bataryaya sahip bir akıllı telefonu yalnızca %0’dan %50’ye kadar şarjı 5 dakikada, %100 şarj dolumunu ise toplam 13 dakika yapıyor.

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Diğer tüm özel şarj teknolojilerinde olduğu gibi, Vivo Super FlashCharge 120W da yalnızca desteklenen cihazlarda şirket tarafından sağlanan USB adaptörüyle şarj edilebiliyor.

Oppo’nun VOOC Charge’ı ve OnePlus’ın Warp Charge’ı gibi, Vivo da voltaj azaltma devresini Mikro Kontrol Ünitesi (MCU) ile değiştirecek. MCU, şarj adaptörünün içine yerleştirilecek ve cihazı voltajın aşırı yüklenmesine karşı koruyacaktır.

Ayrıca, herhangi bir cihazı şarj ederken sıkça ortaya çıkan ısıtma sorununu da çözecek. Mevcut Dual Engine hızlı şarj teknolojisi ile görüldüğü gibi, pil şarj kapasitelerinin uzun pil ömrü sunmak için dengelenmesini sağlayacaktır.

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