Yaklaşık bir hafta öncesinde İQOO adlı yeni bir alt markayı tanıtan Vivo, yepyeni bir seriyi duyurmaya hazırlanıyor. Çinli üretici, yarın yeni U serisi akıllı telefonları tanıtacağını bildiren bir paylaşım yaptı.

Duyuru, U serisi nin ilk telefonu olduğuna inandığımız bir telefonu gösteren ve daha öncesinde Vivo’nun konseptinde olmayan bir akıllı telefonun tasarımını gösteriyor.

Yayınlanan posterde telefonun üst kısmında selfie kamerasını barındıran bir su damlası çentiği yer alıyor. Ayrıca orta boyutlu bir alt çerçeveye sahip. Ne yazıkkı telefonun arka tasarımı görünmüyor.

Çinceden çevrilen yazı başlığında akıllı telefonun 150 dolarlık bir amiral gemisi olduğu ifade edilmiştir. Ancak bu fiyat aralığında bir amiral gemisi duymak açıkcası zor bir durum.

Fakat telefonun genel özellikleri hakkında konuşmak gerekirse, yeni bir serinin başlangıcı olduğu için bazı etkileyici özelliklere sahip olması gerekiyor.

Yeni atılımlar sergileyen Vivo’nun açılır kameralı yeni telefonun ardından giriş seviyesinde bir akıllı telefon da sürmesi muhtemel.

Genel olarak telefon hakkındaki söylentiler bundan ibaret olduğu için doğrudan bir yorumda bulunmak imkansız.

Şimdilik gözler Vivo’nun yarın düzenleyeceği etkinlikte sunacağı 150 dolarlık amiral gemisinde…