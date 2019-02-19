Vivo U1 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Vivo bugün yepyeni U serisi bir akıllı telefon olan Vivo U1 modelini resmi olarak duyurdu. Çin’de piyasaya sürülen akıllı telefon şu anda şirketin iç piyasasıyla sınırlı. Ancak yakın zamanda başka pazarlara da ulaşması bekleniyor.

Vivo U1 üç renk seçeneğiyle geliyor. Bunlar Geceyarısı Siyahı, Pembe ve Aura kırmızısı renkleri. İki farklı bellek çeşidine sahip olacak; 3GB RAM ve 4GB RAM. 3GB RAM modeli yaklaşık 118 dolar olarak fiyatlandırılırken, 4GB RAM sürümü ise 177 dolar civarında olacak. Akıllı telefon şu anda Vivo’nın çevrimiçi mağazasından Çin genelinde satın alınabiliyor.

Akıllı telefon, 1520 x 720 piksel ekran çözünürlüğü, 19:9 en boy oranı ve üstte 2.5D kavisli camı bulunan 6.2 inç FullView ekrana sahip. Su damlası çentiği sayesinde telefon %88.6 ekran/gövde oranına ev sahipliği yapıyor.

Donanım olarak ise Qualcomm’un Adreno 505 GPU ve 3GB veya 4GB RAM ile birleştirilmiş olan orta seviye sekiz çekirdek işlemcisi Snapdragon 439 tarafından desteklenmektedir. 3GB RAM modeli 32GB dahili depolama ile gelirken, 4GB RAM modeli 64GB dahili depolama ile birlikte gelecek.

Ayrıca kullanıcıların telefonun depolama kapasitesini 256 GB’a kadar genişletmelerini sağlayan bir microSD kart yuvası var. Kamera olarak da telefonda yapay zeka destekli çift kamera kurulumu yer alıyor. Bir LED flaş ile birlikte 13 megapiksel birincil sensör ve 2 megapiksel ikincil sensör mevcut. Kamera modülü, sol üst köşeye, dikey konumda yerleştirilmiştir.

Ön tarafta ise, 8 megapiksel çözünürlüğe sahip selfie kamerası bulunuyor. Ayrıca yüz tanıma tabanlı yüz kilit açma özelliğini de destekliyor. Daha fazla güvenlik için telefonun arka paneline yerleştirilmiş bir parmak izi sensörü de bulunmaktadır.