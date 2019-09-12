Vivo U10 Çıkış Tarihi Netlik Kazandı!

Birkaç gün önce, Vivo’nun Vivo U10 olarak adlandırılan yeni bir bütçe akıllı telefon tanıtmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Şimdi, Vivo U10’un 24 Eylül’de tanıtımının yapılacağı doğrulandı.

Piyasaya çıkış tarihi, akıllı telefonun Amazon Hindistan’daki listesinden onaylandı. Vivo U10’un Amazon listesi, akıllı telefonun 18W hızlı şarj teknolojisini destekleyeceğini ve sadece 10 dakikalık şarjla 4.5 saat akıllı telefon kullanımına uygun olduğunu iddia ediyor.

Vivo U10’un tanıtım görüntüsü, ekranın üstünde, mavi renkte bir modelde telefonun sızdırılmış uygulanmış görüntülerinde bir su damlası çentiğini onayladı. Ses seviyesi tuşları ve güç düğmesi sağ tarafta. Sızan görüntü özelliklerini göstermese de, telefonun Qualcomm Snapdragon işlemci tarafından desteklendiği onaylandı.

Daha önce, akıllı telefonun 167 doların altında fiyatlandırılacağı ve bu ayın sonunda satın alınabileceği bildiriliyordu. 24 Eylül’deki resmi lansmanından hemen sonra akıllı telefonun satışa çıkması bekleniyor.

İnternet pazarını yakalamak için Vivo, Hindistan’da Z serisi telefonları satmaya başladı. Z serisi telefonlar birçok kullanıcının oldukça ilgisini çekti. Kısmen Samsung‘un A serisine rakip olmaya başladı. İlerleyen zamanlarda S serisi akıllı telefonların da çıkacağı iddia ediliyor.