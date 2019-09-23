Vivo U10 Fiyatı ve Teknik Çizimleri Sızdırıldı!

Üçlü kamera kurulumuna sahip bütçe telefonu olan Vivo U10'un fiyatı ve özellikleri ilk defa gün yüzüne çıktı...

Vivo yarın Hindistan’da Vivo U10 akıllı telefonunu tanıtacak. Akıllı telefonun yakında Çin’de de piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Yeni bir sızıntı, Vivo U10 telefonunun üç farklı bellek yapılandırmasına ait fiyatları gün yüzüne çıkardı.

Güvenilir kaynaklardan olan 91mobiles, Vivo U10’un 3 GB RAM + 32 GB depolama, 3 GB RAM + 64 GB depolama ve 4 GB RAM + 64 GB depolama gibi üç modelde piyasaya süreceğini bildirdi. Bu modellerin sırasıyla 112, 126 ve 140 dolarlık fiyat etiketleriyle gelmesi bekleniyor.

Kaynak ayrıca, U10’un su damlası çentikli ekran ve arkaya monte üçlü kamera kurulumu ile donatılacağını ortaya çıkaran bir teknik çizimi de paylaştı. Yukarıda gösterilen teknik çizim Vivo V1928A/T model numarasına sahip telefonun TENAA görüntülerine benziyor.

Henüz piyasaya sürülmemiş Vivo V1928A/T telefonunun Çin pazarlarına Vivo U10 akıllı telefon olarak geleceği iddia ediliyor. Cihaz, 159.43×76.77×8.92 boyularında ve 191.5 gram ağırlığındadır.

Telefon, 720×1544 piksel HD+ çözünürlük sunan 6,35 inç ekrana sahip. 2,0 GHz hızında çalışan bir sekiz çekirdekli işlemci tarafından desteklenmektedir. Muhtemelen, Snapdragon 665 mobil platform tarafından desteklenecek. TENAA listesi, telefonun 3 GB ve 4 GB RAM modellerine sahip olacağını ortaya çıkarmıştı.