Vivo U10 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Üçlü kamera kurulumuna sahip en yeni bütçe telefonu Vivo U10, 5000mAh'lık devasa bir bataryayla geliyor...

Vivo, en ideal fiyat etiketine sahip Vivo U10 bütçe telefonunu nihayet tanıttı. 126 dolar fiyat etiketiyle telefon, hızlı şarj özellikli devasa batarya, üçlü arka kamera kurulumu ve yüksek en/boy oranlı ekran gibi heyecan verici özelliklerle geliyor. Vivo U10, 720×1544 piksel HD+ çözünürlük sağlayan, 6.35 inç büyüklüğünde bir IPS LCD ile donatıldı.

Vivo Y17 modeli gibi 19.3:9 yüksek boy oranı sunuyor. FunTouch OS 9.1 tabanlı Android 9 Pie işletim sistemi ile kutudan çıkacak. Snapdragon 665 yonga seti Vivo U10’a güç veriyor. Yonga seti, 4 GB RAM‘e kadar bellek sürümünü içeriyor. Telefon, 64 GB’a kadar dahili depolama alanı sunuyor.

Vivo U10’un arka tarafında f/2.2 diyafram açıklığı ile 8 megapiksel ultra geniş açılı lens, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 13 megapiksel ana lens ve f/2,4 diyafram açıklığına sahip 2 megapiksel derinlik sensör içeren üçlü kamera kurulumu var. Akıllı telefonun ön tarafında f/1.8 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksellik bir selfie kamerası var.

AI güzelliği, AI filtreleri, portre bokeh, ağır çekim video çekimi U10’un kaemra bölümünde sahip olduğu özelliklerinden bazıları. Vivo V10, 5.000mAh kapasiteli dev bir bataryaya sahip. Çinli üretici, microUSB 2.0 aracılığıyla cihaza 18W hızlı şarj etme desteğini de ekledi.

Vivo U10 ‘u 10 dakika boyunca şarj etmek, 4,5 saat konuşma süresi, 12 saat YouTube ve 7 saat PUBG oyunu sunmasını sağlıyor. 4D titreşimleri, mavi ışınlı göz koruması, oyunlarda rahatsız etmeyin ve akıllı telefonda daha fazlası gibi temel oyun özelliklerine sahip Ultra Oyun Modu var.

Vivo U10 Fiyatı ve Renk Seçenekleri

3 GB RAM + 32 GB depolama – 126 Dolar

3 GB RAM + 64 GB depolama – 141 Dolar

4 GB RAM + 64 GB depolama – 155 Dolar

Renk Seçenekleri: Thunder Black ve Electric Blue

29 Eylül’den itibaren Vivo U10, şirketin çevrimiçi mağazasından satın alınabilecek.