Vivo U20 Batarya Özellikleri Açıklandı!

Yakında çıkacak olan Vivo U20 akıllı telefonun Amazon sayfası yenilendi. 20 Kasımda tanıtılması beklenen telefonun özelliklerinin birçoğu, güncelleme ile gün yüzüne çıkmış oldu. Önceki söylentiler telefonun genel özellikleri ve tasarımı üzerineyken, bugün ki bilgi, telefonun bataryası üzerine oldu.

Yeni detaylar Vivo U20’nin 5.000mAh kapasiteli mamut batarya ile geleceğini gösteriyor. Hızlı bir şekilde şarj olmasını sağlamak için, telefon 18W çift motorlu hızlı şarj teknolojisi için destek taşıyacaktır.

Telefonun alt tarafında 3.5mm kulaklık girişi, mikrofon, microUSB bağlantı noktası ve harici hoparlör bulunuyor. Vivo U20’nin bataryası, telefonun 273 saat bekleme süresi, 21 saat Instagram kullanımı, Facebook’ta 17 saat ve YouTube’da 11 saat video izlemesine izin verecek.

Daha önce Vivo U20’nin su damlası çentikli bir ekrana sahip olacağı açıklanmıştı. Arka panelde, sol üst köşesinde bir LED flaş destekli üçlü kamera kurulumu da bulunan bir parmak izi tarayıcı bulunmaktadır.

Vivo U20, Snapdragon 675 mobil platform tarafından desteklenmektedir. Vivo V17 Pro ve Vivo V15 Pro gibi üst düzey telefonlardan sonra, U20, Çin firmasından SD675 yonga setine sahip üçüncü telefon olacak. Yonga seti, 6 GB RAM ile eşleştirilmiştir.