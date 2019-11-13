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Vivo U20 Tanıtım Tarihi ve Özellikleri Hakkında Yeni Bilgiler Var!

Vivo'nun U serisindeki ikinci telefonu Vivo U20, Snapdragon 675 yongasıyla tarafından desteklenen üçüncü akıllı telefon olacak.

Muhammed Arslan

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Vivo V1928A

Birkaç ay önce Vivo, ilk U serisi akıllı telefon olan Vivo U10‘u piyasaya sürdü. Telefon kısmen ilgi görmüştü. Bununla birlikte şirket, telefonun üzerinde çeşitli yükseltmeler yaparak, Vivo U20 akıllı telefonunu piyasaya sürecek gibi duruyor.

Üstelik Vivo yaklaşmakta olan U serisi akıllı telefon Vivo U20’nin 22 Kasım’da piyasaya sürüleceğini onayladı. Ayrıca cihazın yalnızca Amazon aracılığıyla satın alınabileceği de ortaya çıktı. Şirket lansman tarihini açıklamanın yanı sıra, akıllı telefonun bazı önemli özelliklerini de ortaya koydu.

Tanıtım posterinde, akıllı telefonun ekranın üstünde bir su damlası çentiği ile donatıldığı doğrulanıyor. Telefonun ekranıyla ilgili ayrıntılar henüz bilinmemekle birlikte, akıllı telefonun FullHD+ ekran çözünürlüğü ile gelmesi bekleniyor. Şirket, cihazın Qualcomm Snapdragon 675 sekiz-çekirdekli yonga seti tarafından çalıştırılacağını onayladı.

Bu Vivo U10 akıllı telefonunda bulunan Snapdragon 665 yonga setine karşılık yapılan bir yükseltmedir. U20 aynı zamanda Vivo V15 Pro ve V17 Pro‘nun ardından Çinli şirketten SD675 yongasıyla tarafından desteklenen üçüncü akıllı telefon olacak.

Şirket ayrıca akıllı telefonun 6GB RAM’e sahip olacağını açıkladı. Henüz teyit edilmemiş olsa da, telefonun bellek yapılandırmasına bağlı olarak en az iki sürümde geleceği söyleniyor. Bunlar sırasıyla 4 GB RAM + 64 GB depolama ve 128 GB dahili depolama ile 6 GB RAM olacak gibi görünüyor.

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