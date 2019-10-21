Vivo U3 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Vivo kısa süre önce yeni seri akıllı telefonları için tanıtım yapacağını açıklamıştı. Marka tarafından yapılan açıklama sonrasında Vivo U3 akıllı telefonları ortaya çıktı. Orta segmentin başarılı akıllı telefon serileri arasında yer alan yeni akıllı telefonların fiyatına ve özelliklerine bakalım.

Vivo U3 Tasarım Detayları

Yeni akıllı telefonlar standartları yansıtan bir tasarımla geliyor. Son dönemde amiral gemisi akıllı telefon modelinde gördüğümü tasarıma benzer bir tasarım kullanan akıllı telefon, ön kısımda su damlası çentik alanı kullanılıyor.

Su damlası çentik alanının kullanıldığı telefonların üst kısımda başka herhangi bir çentik alanı bulunmuyor. Telefonun alt kısımda ise sadece ince bir çerçeve bölümünün yer aldığını görmek mümkün oluyor. Yanlardan ise herhangi bir çerçeve alanının sunulmadığını görüyoruz.

Ekran tasarımının dışında arka kısımda ise üst üste sıralı olan üç kamera kullanılıyor. Üst üste sıralı olan kameraların hemen altında ise flaş ışığı yer alıyor. Telefonun tam olarak ortalanmış bir parmak izi sensörüne yer verdiğini de ekleyelim. Yine arka kısımda geçişli renklerin kullanılması da dikkat çekici detaylardan bir başkası.

Vivo U3 Ekran

Telefonların ekran özelliklerine geçelim. Su damlası çentik alanının kullanıldığı ekranda %90.3 ekran gövde oranı bulunuyor. Zaten ekranda en çok dikkat çeken noktanın da ekran gövde oranı olduğunu görüyoruz. Bunun dışında yeni serinin 6.53 inçlik bir panelle beraber geldiğini söylemiş olalım. Çözünürlük kısmında da 1080 X 2340 piksel çözünürlük değerine yer veriliyor.

Teknik Özellikler

Yeni modelin teknik özellikleri kısmında ise dediğimiz gibi orta segment için iyi bir modelle karşı karşıya kalıyoruz. Bu modelin içerisinde Snapdragon 675 serisi işlemciler var. 4 GB ve 6 GB RAM olmak üzere iki farklı RAM miktarıyla beraber gelecek olan modelin, depolama alanı kısmında ise tek bir seçenek sunduğu görülüyor. Telefonun sadece 64 GB depolama alanı seçeneği sunuluyor.

Yine ideal akıllı telefonlardan biri olarak gösterilen akıllı telefonun kamerasından da söz etmeden geçmeyelim. Bu modelin kameraları kısmında 16 MP f/1.78 diyafram açıklığı bulunan ana kamera karşımıza çıkıyor.

İkinci kamera kısmında ise 8 MP değerinde f/2.2 diyafram açıklığı bulunan bir kamera kullanılıyor. Üçüncü kamera kısmında ise 2 MP değerinde kamera kullanılıyor. Yine ön kamera kısmında ise 16 MP değerinde f/2.0 diyafram açıklığı bulunan tek bir kameraya yer veriliyor.

Android 9 tabanlı arayüz FunTouch OS 9, 5000 mAh değerinde pilleri ve 18W hızlı şarj desteğiyle beraber Vivo U3 akıllı telefon modelinin fiyatı ise 999 yuan olarak açıklandı. Eğer 6 GB RAM bulunan modeli tercih ederseniz, bu durumda da 1.199 yuan gibi fiyat karşımıza çıkıyor. Telefonların satışları ilk etapta Çin genelinde yapılacak.