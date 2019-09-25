Vivo U3x Fiyatı, Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Vivo U3x özellikleri ve fiyatları için merak edilen detaylar ortaya çıktı. Vivo U3x nasıl bir akıllı telefon modeli olacak?

Akıllı telefonları için yeni modellerini sunan Vivo, son olarak Vivo U10 modeliyle karşımıza çıkmıştı. Yeni akıllı telefon modellerinde nasıl özellikleri sunduğunu açıkladığımız markanın, bu modelin genel versiyonu olarak satması beklenen Vivo U3x modeli için de tanıtım gerçekleştirdiği açıklandı.

Yapılan tanıtımla beraber global versiyonda Vivo U3x akıllı telefonlarının nasıl özelliklerinin bulunacağı da ortaya çıkmış oldu. Aslında ana modelden çok bir fark sunulmadığını söylemek gerekiyor. Yine de bu isimle beraber nasıl bir akıllı telefonla karşı karşıya olacağımıza bakalım.

Vivo U3x Tasarım

Tasarımda su damlası çentik alanı dikkatleri çekecek. Su damlası çentik alanı sayesinde üst kısımda sanki çerçeve yokmuş gibi bir görüntü sunulması sağlanacak. Bunun dışında arka kısımda ise üst üste sıralı olan 3 kameranın kullanıldığını göreceğiz.

Üst üste sıralı olan kameraların altında flaş ışığı ve hemen sağ alt kısmında ise ortalanmış parmak izi sensörleri olacak. Yine geçişli renk sistemi bu telefonda da bulunacak.

Vivo U3x Özellikleri

Yeni akıllı telefonların özellikleri kısmında orta segment bir model göreceğiz. Telefonda Snapdragon 665 işlemcileri kullanılacak. 3 ile 4 GB olmak üzere iki farklı RAM miktarının kullanıldığı görülecek. RAM miktarının seçimine göre kullanılan hafıza da 32 GB ya da 64 GB olarak değiştirilecek.

Telefonların ekran kısmında ise 6.35 inçlik bir panel kullanılacak. HD+ çözünürlük değerinin sunulduğu ekranın, çentik alanı tasarımına sahip olduğunu belirtmiştik.

Bu özelliklerin dışında kamera kısmında da iddialı bir telefonla karşı karşıyayız. Orta segment olmasına karşın telefonun 3 arka kamerası var. Ana kamera kısmında 13 MP değerinde bir kamera var. İkinci kamera 8 MP değerinde. Üçüncü kamera ise 2 MP değerinde.

5000 mAh bataryası gibi oldukça yüksek bir batarya değerine sahip olan Vivo U3x akıllı telefonun, 18 Waat hızlı şarj desteği sunduğunu da ekleyelim. Global pazarda da satışa çıkacağı kesinleşen yeni modelin fiyatı ise 110 dolar olarak açıklandı. Eğer 4 GB RAM seçecek olursanız bu rakam 140 dolar olarak değişiyor.