Vivo V11 Pro, ilk olarak iki renk seçeneği ile Eylül 2018’de tanıtılmıştı. İki renk seçeneği ile oldukça ses getirmeyi başarmıştı. Şimdi ise Vivo bu modele gerçekten dikkat çekici bir renk seçeneği ekleyerek V11 Pro Supernova Red Edition‘ı resmi olarak tanıttı. Renk haricinde, Teknik Özellikler‘de ve Fiyatta hiçbir değişiklik yoktur.

Vivo V11 Pro Supernova Red donanım açısından 6GB RAM ve 64GB Dahili Depolama ile birlikte geliyor. İnternet üzerinden oline satış mağazaları aracılığı ile ön satışlar başladı. Yaklaşık olarak 360 dolarlık fiyatı ile göz kamaştırıcı bir güzelliğe sahip.

6 Eylül de tanıtılan Vivo V11 Pro modeli 19:9 en-boy oranına sahip, 6.41 inçlik Super AMOLED ekrana sahip ve beşinci nesil sensörlere göre %50 daha hassas olan görüntülü parmak izi tarayıcısıyla donatılmıştır. Telefonun kilidini açmak için, Kullanıcı ekranın alt kısmındaki simgenin üzerindeki noktaya basmalıdır. Kapağın altında 6GB RAM ve hızlı şarj desteklenen 3,400mAh pil ile eşleştirilmiş Snapdragon 660 yonga seti bulunuyor.

Kamera söz konusu olduğunda Vivo V11 Pro’nun 12MP birincil kamera sensörünün yanı sıra ikincil olarak 5MP sensörlü çift kamera kurulumu vardır. Ön kamera, çeşitli yapay zeka kamera modlarını destekleyen bir 25MP sensöre sahiptir. Bu özel bir MicroSD yuvası ile donatılmış ve ayrıca VoLTE’yi destekleyen bir Dual SIM 4G akıllı telefondur.

Vivo V11 Pro – Öne Çıkan Özellikleri

Çift Motorlu hızlı şarj – 9 kat koruma

Jovi AI Yardımcısı – Jovi akıllı sahne

Kamera uygulamasıyla entegre Google objektif

Kızılötesi yüz erişimi (Yüz Kilidini Açma)

Çift Piksel teknolojisi – Geliştirilmiş düşük ışıklı fotoğrafçılık, Daha hızlı otomatik odaklama (0.03 sn)

AI yüz güzelliği, AI HDR, Funmoji, AI arka ışık HDR

Ekran içi parmak izi tarayıcısı – Özelleştirilebilir animasyonlar

AI Yüz şekillendirme teknolojisi – Yüzünüzün özelliklerini geliştirir

Yeni oyun asistanı – Oyundan ayrılmadan fonksiyonları aç / kapat

Oyun modu 4.0 – Kayan arama uyarıları, Arkaplan aramaları, Oyun klavyesi

Otomatik oyun modu – Arka planda çalışan oyunları tutun ve diğer işleri yaparken ekranı siyahlaştırır

Kamera modları – Ultra HD, Profesyonel, Yavaş çekim, Hızlandırılmış, Bokeh, HDR, Palm yakalama,

Cinsiyet algılama, AI selfie aydınlatması, AI sahne tanıma, AI portre çerçeveleme

Vivo V11 Pro – Teknik Özellikleri