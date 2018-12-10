Vivo V11 Pro, ilk olarak iki renk seçeneği ile Eylül 2018’de tanıtılmıştı. İki renk seçeneği ile oldukça ses getirmeyi başarmıştı. Şimdi ise Vivo bu modele gerçekten dikkat çekici bir renk seçeneği ekleyerek V11 Pro Supernova Red Edition‘ı resmi olarak tanıttı. Renk haricinde, Teknik Özellikler‘de ve Fiyatta hiçbir değişiklik yoktur.
Vivo V11 Pro Supernova Red donanım açısından 6GB RAM ve 64GB Dahili Depolama ile birlikte geliyor. İnternet üzerinden oline satış mağazaları aracılığı ile ön satışlar başladı. Yaklaşık olarak 360 dolarlık fiyatı ile göz kamaştırıcı bir güzelliğe sahip.
6 Eylül de tanıtılan Vivo V11 Pro modeli 19:9 en-boy oranına sahip, 6.41 inçlik Super AMOLED ekrana sahip ve beşinci nesil sensörlere göre %50 daha hassas olan görüntülü parmak izi tarayıcısıyla donatılmıştır. Telefonun kilidini açmak için, Kullanıcı ekranın alt kısmındaki simgenin üzerindeki noktaya basmalıdır. Kapağın altında 6GB RAM ve hızlı şarj desteklenen 3,400mAh pil ile eşleştirilmiş Snapdragon 660 yonga seti bulunuyor.
Kamera söz konusu olduğunda Vivo V11 Pro’nun 12MP birincil kamera sensörünün yanı sıra ikincil olarak 5MP sensörlü çift kamera kurulumu vardır. Ön kamera, çeşitli yapay zeka kamera modlarını destekleyen bir 25MP sensöre sahiptir. Bu özel bir MicroSD yuvası ile donatılmış ve ayrıca VoLTE’yi destekleyen bir Dual SIM 4G akıllı telefondur.
Vivo V11 Pro – Öne Çıkan Özellikleri
- Çift Motorlu hızlı şarj – 9 kat koruma
- Jovi AI Yardımcısı – Jovi akıllı sahne
- Kamera uygulamasıyla entegre Google objektif
- Kızılötesi yüz erişimi (Yüz Kilidini Açma)
- Çift Piksel teknolojisi – Geliştirilmiş düşük ışıklı fotoğrafçılık, Daha hızlı otomatik odaklama (0.03 sn)
- AI yüz güzelliği, AI HDR, Funmoji, AI arka ışık HDR
- Ekran içi parmak izi tarayıcısı – Özelleştirilebilir animasyonlar
- AI Yüz şekillendirme teknolojisi – Yüzünüzün özelliklerini geliştirir
- Yeni oyun asistanı – Oyundan ayrılmadan fonksiyonları aç / kapat
- Oyun modu 4.0 – Kayan arama uyarıları, Arkaplan aramaları, Oyun klavyesi
- Otomatik oyun modu – Arka planda çalışan oyunları tutun ve diğer işleri yaparken ekranı siyahlaştırır
- Kamera modları – Ultra HD, Profesyonel, Yavaş çekim, Hızlandırılmış, Bokeh, HDR, Palm yakalama,
- Cinsiyet algılama, AI selfie aydınlatması, AI sahne tanıma, AI portre çerçeveleme
Vivo V11 Pro – Teknik Özellikleri
- 6.41 inç Süper AMOLED Ekran, 2340 × 1080 Piksel
- FullView Display 3.0, 2.5D Cam, 19.5:9 En Boy Oranı
- Ekran İçi Parmak İzi Okuyucusu
- Snapdragon 660AIE İşlemci, Sekiz Çekirdekli
- 6GB RAM, Adreno 512 GPU
- 64GB Depolama, 256GB’a kadar microSD
- FunTouch OS 4.5 ile Android 8.1 Oreo
- Çift Arka Kamera, 12MP ƒ / 1.8 + 5MP ƒ / 2.4, LED Flaş
- 25MP Ön Kamera, ƒ / 2.0
- 3,400mAh Pil, Çift Motorlu Hızlı Şarj
- Çift SIM, Özel MicroSD Yuvası
- 2G / 3G / 4G, VoLTE, USB OTG
- Bluetooth 5.0, WiFi a / b / g / n / ac (2,4 / 5 GHz)
- GPS, GLONASS, Beidou
- Mikro USB 2.0, 3.5mm Ses Jakı
- Sensörler – İvmeölçer, Işık, Yakınlık, E-Pusula
- Boyutlar – 157,91 x 75,08 x 7,9 mm
- Ağırlık – 156g
- Renkler – Yıldızlı Gece, Göz Kamaştırıcı Altın
- Kutu içerisinde – Telefon, Adaptör, USB Kablosu, Arka Kapak, Kulaklık, SIM İtici, Kullanım klavuzu yer alıyor