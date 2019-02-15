Amiral gemisi akıllı telefon modellerinde yavaş yavaş yer bulmaya başlayan Vivo, mevcut amiral gemisi serilerini güçlü temsilcilerle güçlendirmeyi planlıyor. Markanın bu konuda en çok güvendiği akıllı telefon modeli ise Vivo V15 Pro akıllı telefonları olarak karşımıza çıkıyor. NES serisi akıllı telefonların tasarım çizgileriyle fark yaratması beklenen yeni model için ortaya çıkan detaylarda oldukça iddialı.

Bir kere Vivo V15 Pro akıllı telefonlarının kamera teknolojisiyle fark yarattığını görmek mümkün olacak. Daha önce bu modelin canlı görsellerinin yayınlandığından söz etmiştik. Şimdi ise söz konusu akıllı telefonlar için bazın görselleri ortaya çıktı. Yeni görseller ne kadar iddialı akıllı telefonlarla karşı karşıya kalacağımızın en büyük göstergesi.

Vivo V15 Pro Neler Sunacak?

V15 Pro akıllı telefonlarının basın görsellerinde dikkat çeken detaylar, dediğimiz gibi kameralar. Bu modelde tam olarak 3 arka kamera bulunacak. Arka kısımda kameralar için özel bir alan ayrıldığını görmek mümkün olacak ve ilk kameradan sonra yerleştirilmiş bir flaş ışığı göreceğiz.

3 arka kameranın bulunduğu akıllı telefonun asıl dikkat çeken kısmı ise ön kamerası olacak. Ön kamera kısmında özel bir alan ayrıldığını görmek mümkün olmayacak. Çentik alanı da kamera için özel olarak gömülmüş şekilde karşımıza çıkan herhangi bir çerçeve alanı da bulunmayacak.

Bunun yerine açılır kapanır kamera sisteminin kullanıldığını görmek mümkün olacak. Daha önce birkaç akıllı telefon serisinde denemelerini yapan marka, bu modelde de Pop-Up kamera kullanımına yer vermiş olacak.

Görsellere bakacak olursak Vivo V15 Pro için kullanılan kamera alanı ekran için büyük bir avantaj sunacak. Ekran kısmında tamamen çerçevesiz bir akıllı telefon göreceği. Sadece yanlardan değil, alt ve üst kısımdan da çerçevesiz bir akıllı telefon görmek mümkün olacak ki bu %95’in üzerinde ekran gövde oranlarını işaret ediyor.

Hem ekran kısmında hem de arka kapak tasarımında farkını ortaya koyacak Vivo V15 Pro akıllı telefonlarının teknik özelliklerinin neler olacağını da yakın bir amanda göreceğiz. Şimdilik 20 Şubat olarak belirlenen tanıtım tarihini beklemekten başka çare yok.