Vivo V15 Pro Canlı Görüntüleri Yayınlandı!

Vivo, 20 Şubat’ta düzenleyeceği etkinlikte Vivo V15 ve Vivo V15 Pro akıllı telefonlarını piyasaya sürecek. Hatta birçok ülke pazarına doğrudan iletmeleri de mümkün olacak. Tasarımı ile açılır selfie kamerasına yeni bir deneyim getiren telefon, Vivo’nun en iyi telefonları olarak değerlendiriliyor.

Bugün ise akıllı bir teknoloji sitesi tanıtım öncesinde akıllı telefonun birçok yönden canlı görüntülerini paylaştı. Sızdırılan kaynakta, Vivo V15 Pro’nun özellikleriyle ilgili hiçbir detay paylaşılmamıştır. Ancak paylaşılan uygulamalı görüntüler, genel olarak akıllı telefonun tasarımını gözler önüne sermektedir.

Vivo V15 Pro’nun ön panel tasarımı, geçtiğimiz yıl tanıtılan Vivo Nex telefonuna benziyor. FullView olarak belirtilen ekranın hiçbir çentik yok. Cihazın alt kenarı, diğer çerçevelerden biraz daha kalındır. Aynı zamanda önceki modeldeki gibi, ekran içi parmak izi okuyucu ile donatılmış olarak geliyor.

Vivo V15 Pro Canlı Görüntüleri 1 - 5

Sızdırılan görüntülerde orta bölümde daha açık, sağ üst ve sol alt köşelerde koyu görünen mavi renk seçeneği vardır. Cam kaplama arka panelinin altına yansıtıcı çekiciliği olan ince çizgiler yerleştirilmiştir.

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Yapay zeka destekli üçlü kamera kurulumu Vivo V15 Pro’nun arka panelin sol üst köşesinde yer alıyor. Ön panelinde bakıldığında ise açılır bir selfie kamerası, cihazın sağ üst köşesinde yer alıyor. Aynı zamanda üst kısmında 3.5 mm’lik bir kulaklık girişi de bulunuyor.