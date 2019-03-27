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Vivo V15 Pro En Hızlı Satılan V Serisi Telefon Oldu

By Selin Polat

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Vivo V15 Pro

GFK verilerine göre, vivo Hindistan’da en hızlı büyüyen marka. Yıl boyunca genel pazarın büyümesini geride bıraktı.

Geçen yıl ocak ayından Ocak 2019’a kadar Vivo markası %60,9 daha fazla ürün sevk etti ve %63,2 oranında daha fazla gelir getirdi. Karşılaştırma için pazar, ürünler ve gelirler açısından sırasıyla %14.2 ve %16.8 arttı.

Şirketin geçen yılın son üç ayında gösterdiği performans güçlüydü. Y serisi telefonları “20.000 INR altında, yani ucuz” pazarını güvence altına alırken, V serisi bunun üstündeki segmenti ele aldı.

Yeni açıklanan vivo V15 Pro, V serisinin en çok satan telefonu oldu. İşte Vivo’nun Hindistan Marka Stratejisi Direktörünün söylediği sözler:

“Biz vivo olarak, yenilikçi ürünleri kullanarak agresif fiyatlandırma ile müşteri memnuniyetini sağlamayı taahhüt ediyoruz. Bu yaklaşım, pazarda kabul görmemizi sağladı ve muazzam bir büyümeyle sonuçlandı. Hindistan pazarına olan bağlılığımızı daha da ileri süren güçlü sonuçları rapor edebilmek gurur vericidir. İleriye dönük olarak, teknolojide devrim yapmak ve ülkedeki varlığımızı daha da güçlendirmek için agresif bir büyüme planı hazırladık.”

KaynakGsmarena
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