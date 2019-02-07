Vivo V15 Pro Fiyatı ve Bütün Özellikleri Sızdırıldı!

Uzun süredir hakkında çeşitli sızıntı haberler yayınlanan Vivo V15 Pro modelinin, nihayet tüm özellikleri son sızıntıda ortaya çıktı. Zaten telefonun özelliklerinin çoğu, paylaşılan son raporlarda görünmüştü. Ekranın boyutu ve bataryası da birkaç gün önce sızdırıldı. Şimdi ise bunlara ek olarak akıllı telefonun fiyat etiketi de yeni paylaşılan bir raporda ortaya çıktı.

Yeni bilgiler, Vivo V15 Pro modelinin fullHD+ çözünürlüğe sahip 6.39 inçlik bir Süper AMOLED ekranla donatılacağını gösteriyor. Telefonun çentiksiz ekranı ise “Ultra FullView Display” olarak adlandırılıyor.

Akıllı telefonun Geekbench listesinde paylaşılan bilgilerinde ise Snapdragon 675‘i tarafından destekleneceği doğrulanmıştı. Yeni yona setine ise 6GB RAM eşlik edecek. Depolama da ise akıllı telefonun 128GB dahili depolama kapasitesine sahip olabileceği ifade edilmiştir. Önceki model olan Vivo V11 Pro‘da olduğu gibi, microSD kart yuvası için destek taşıma olasılığı da var.

Fotoğraf çekimi için ise Vivo V15 Pro, 32 megapiksel açılır bir selfie kamerasına sahip olacak. Arkasında da yapay zeka destekli üçlü kamera kurulumu yer alacak. 8 megapiksel ve 5 megapiksel lenslerle birlikte 48 megapiksel birincil sensöre ev sahipliği yapacak.

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Kaynağa göre akıllıt telefonda Samsung Galaxy A8s, Huawei Nova 4 ve Redmi Note 7 gibi akıllı telefonlarda bulunan, Samsung‘un ISOCELL GM1’i birincil sensör olarak kullanılacak. Ayrıca V15 Pro’nun 3.700mAh kapasiteli büyük bir batarya ile gelmesi bekleniyor. Çift motorlu hızlı şarj desteği ile donatılmış olması da ilk tahminler arasında.

Önceki yayınlanan raporlarda Vivo V15 Pro, 350 ila 420 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olacağı ifade edilmişti. Ancak yeni kaynak V15’in 460 dolar gibi bir fiyat etiketine sahip olacağını iddia ediyor.

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