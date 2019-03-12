Nispeten uygun fiyatlı bir akıllı telefonda ileri teknoloji özellikler mi bulmak istiyorsunuz, Vivo V15 Pro size bunu sağlayabilir. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Vivo Nex‘in açılır selfie kamerasının yanı sıra özelliklerin daha geliştirilmiş bir haline sahip olabilirsiniz.

Hızlı gelişen teknoloji sayesinde, Vivo‘dan nasibini alan Vivo V15 Pro, eskisine nazaran daha uygun fiyatı ile daha gelişmiş özellikler ile geliyor. Elbette açılır selfie kamerası ve ekran içi parmak izinin yanı sıra, V15 Pro maliyetini düşük tutmak için bazı eksik özellikler ile geliyor.

Bu amiral gemisi yerine bir orta seviye yonga seti ile gelmesine neden olmuştur. Ancak bu durum, performansın göz ardı edildiği anlamına gelmez. Akıllı telefon mükemmel performansı olan Snapdragon 675 yonga seti ile geliyor. Bu da Snapdragon 660’a göre daha fazla performans sağlıyor.

Ayrıca daha küçük bir 11nm işlemine dayandığı dikkate alındığında daha verimli olmalı bir performans söz konusu olabilir. Vivo V15 Pro İncelemesi ile telefonun ilk olarak detaylı özelliklerine göz atalım.

Vivo V15 Pro – Teknik Özellikleri

Gövde : 157.3 x 74.7 x 8.2 mm, 185 gram, ön panel cam, arka ve yan plastik.

: 157.3 x 74.7 x 8.2 mm, 185 gram, ön panel cam, arka ve yan plastik. Ekran : 6.39inç Süper AMOLED, 1080 x 2316 piksel çözünürlük; 400 ppi.

: 6.39inç Süper AMOLED, 1080 x 2316 piksel çözünürlük; 400 ppi. Yonga seti : Qualcomm Snapdragon 675 (11nm), sekiz çekirdekli CPU (2×2.0 GHz Kryo 460 Gold ve 6×1.7 GHz Kryo 460 Silver); Adreno 612 GPU.

: Qualcomm Snapdragon 675 (11nm), sekiz çekirdekli CPU (2×2.0 GHz Kryo 460 Gold ve 6×1.7 GHz Kryo 460 Silver); Adreno 612 GPU. Bellek : 6GB RAM, 128GB dahili depolama, microSD yuvası desteği.

: 6GB RAM, 128GB dahili depolama, microSD yuvası desteği. İşletim Sistemi : Android 9.0 Pie tabanlı Funtouch 9.

: Android 9.0 Pie tabanlı Funtouch 9. Arka kamera : 48MP f/1.8, 0.8µm, PDAF desteği, Quad-bayer piksel dizisi + 5MP derinlik sensörü, çift renkli LED flaş; Ultra geniş: 8MP f / 2.2; 1080p’de 30/60fps ve 4K’da 30 fps.

: 48MP f/1.8, 0.8µm, PDAF desteği, Quad-bayer piksel dizisi + 5MP derinlik sensörü, çift renkli LED flaş; Ultra geniş: 8MP f / 2.2; 1080p’de 30/60fps ve 4K’da 30 fps. Ön kamera : 32MP f / 2.0, Quad-bayer piksel dizisi.

: 32MP f / 2.0, Quad-bayer piksel dizisi. Batarya : 3.700mAh, Çift Motorlu hızlı şarj 18W (9V / 2A).

: 3.700mAh, Çift Motorlu hızlı şarj 18W (9V / 2A). Bağlantı : Çift-SIM; LTE Cat.12 İndirme / Cat.13 Yükleme, Wi-Fi a/b/g/n/ac, Çift bantlı MIMO, 2×2 antenler, GPS; Bluetooth 5.0 A2DP, LE, EDR, aptX, microUSB 2.0.

: Çift-SIM; LTE Cat.12 İndirme / Cat.13 Yükleme, Wi-Fi a/b/g/n/ac, Çift bantlı MIMO, 2×2 antenler, GPS; Bluetooth 5.0 A2DP, LE, EDR, aptX, microUSB 2.0. Ekstralar: Ekraniçi parmak izi okuyucusu, açılır selfie kamerası.

Kamera özellikleri, Vivo V15 Pro’nun asıl satış noktasını oluşturuyor. 32MP ön ve 48MP arka kameraları ile oldukça etkileyici bir eşleşme oluyor. Akıllı telefon microUSB Şarj/veri aktarım kablosu ve şarj aleti ile geliyor. Ayrıca ekstra koruma için silikon bir koruma kılıfı da mevcur. Tabiki diğer akıllı telefonların kutularında gelenlerden farklı olarak kulaklık da var.

Vivo V15 Pro – Tasarım Özellikleri

Şüphesiz 2019 yılının en çarpıcı tasarımlarından birisi Vivo V15 Pro modeline ait ve kesinlikle güzel görünümlü bir cihaz. Akıllı telefon dünyasındaki tüm yeni trendlerden birisidir. Gradyan renk, cam benzeri plastik arka tasarım ve herhangi bir çentik veya kesik olmadan tam ekran ile donatılmıştır.

Arka panelinin plastikten olması, telefonun çizilmelere karşı hassas olmasına neden olabilir. Sonuçta plastik kaplamalar anahtar koyduğunuz cepte oldukça fazla çizilebiliyor.

Tasarım açısından, arkada açılır selfie mekanizmasıyla birlikte her üç kamerayı da barındıran büyük bloklu bir çıkıntı var. Kesinlikle cihaza farklı bir görünüm kazandırıyor. Ancak çıkıntı büyük olduğu için muhtemelen bazı kişilerin hoşuna gitmeyecek.

Akıllı telefon biraz farklı bir yan tasarıma imza atıyor. Bir tanesine değil iki tepsi mevcut. Biri altta çift SIM kart için ayrılırken, diğeri de microSD kart için sol tarafa yerleştirilmiştir. Sol tarafta ayrıca Özel bir Asistan düğmesi var. Telefonun sağ tarafında ise güç düğmesi ve ses kontrol tuşları bulunuyor. Tuşların tıklama durumları biraz pasif. Tam olarak tık sesini hissemedemezsiniz.

Telefonun asıl can sıkıcı noktası ön panelini koruyan bir Gorilla Glass korumasının olmamasıdır. Bunun yerine Vivo, normal 2.5D cam panel kullandığını söylüyor. Bununla birlikte, panel göze çarpan yuvarlatılmış kenarlar ise neredeyse tamamen düz görünüyor.

Ekran, Selfie Kamerası ve Parmak İzi Okuyucu

Öte yandan, çerçevelerin inceliği oldukça etkileyicidir. Yanları 1.75mm, üst kısmı 2.2mm. Ortam ve yakınlık sensörleri, panelin sol üst kısmında OLED ekranının altına yerleştirilmiştir. Ayrıca, V15 Pro’nun fiyatı göz önüne alındığında çene oldukça incedir.

Telefonun günlük kullanımı biraz etkilidir. Fazla büyütecek bir şey yok. Yanları biraz keskindir ve kullanılan yüzeyler oldukça kaygandır. Ekstra uzun 19.5:9 oranında 6.39 inçlik ekran ile tek elle kullanım söz konusu değil.

Söz konusu açılır selfie kamerası olduğunda, oldukça hızlı bir şekilde ortaya çıkar. Vivo NEX S ile karşılaştırıldığında belirgin bir fark var. Ayrıca açılır selfie kamerasının ömrü hakkında Vivo’dan gelen herahangi bir açıklama da yok.

Yine de, bu konuda bazı endişelerimiz yok değil. Toz muhtemelen zaman içerisinde birikebilir ve bu da açılır mekanizmayı sıkıştırabilir veya kamerayı çizebilir. Tabi ki sürekli selfie çekmeyi sevmiyorsanız, bu sıkıntı bile olmaz.

Hızlandırma ve geliştirme bakımından parmak izi okuyucusu da nasibini almıştır. Hala optik olmasına rağmen, NEX S modeline göre çok daha iyi çalışıyor. Oldukça güvenilir ve yeterince hızlı açılıyor. Ekran içi parmak izi okuyucularının daha iyi uygulamalarından biri ama yine de geleneksel olanlar kadar hızlı değil.

Vivo V15 Pro – Ekran Özellikleri

Vivo V15 Pro, 6.39 inç, 19.5:9 en boy oranında, her türlü kesik ve çentik içermeyen tam ekranlı Super AMOLED ekranla donatılmıştır. Bu ekran Vivo Ultra FullView ekran olarak adlandırılıyor. Neredeyse hiç çerçeve içermeyen bir ekran için sadece süslü bir kelimedir.

Performans açısından, burada kullanılan Süper AMOLED ekran, gördüğümüz en iyisi değil. Ancak orta seviye bir akıllı telefon için tüm temel özellikleri bünyesinde barındırıyor. Maksimum parlaklık normaldir ve tipik bir OLED ekranın 429 nitlik değerine yakın.

Maksimum Otomatik modda ortaya çok fazla bir sonuç çıkmadı. Ancak günlük kullanım için ideal bir ekran ortaya çıkarır. Doğrudan güneş ışığı gibi zor koşullar altında mükemmel güneş ışığı okunaklılığı sağlama olasılığı düşüktür.

Vivo V15 Pro – Batarya Ömrü

Batarya ömrü genel olarak beklentilerinizi karşılayabilecek özelliktedir. 3.700 mAh’lık batarya ve oldukça verimli Snapdragon 675 yonga seti sayesinde mükemmel batarya ömrü sunar.

Bu duruma IPS paneli yerine AMOLED ekranın kullanılması da biraz yardımcı olmuştur. Web’de gezinme ve video oynatma süreleri sınıf için ortalamanın biraz üzerinde bir değerdedir.

Akıllı telefonun 92 saatlik bekleme süresi var. 3G konuşma süresi yaklaşık 28 saat, Web’de gezinmesi yaklaşık 11sa 30dk ve son olarak video oynatımı 15 saat kadardır. Sonuçlar oldukça etkileyici.

Vivo V15 Pro – Yazılım Özellikleri

Vivo V15 Pro, Android 9.0 Pie tabanlı Funtouch OS 9 ile kutudan çıkıyor. Diğer Vivo’larda bulunan tanıdık Funtouch deneyimi sunuyor. Aslında, iOS benzeri bir deneyim sunar. Şayet daha öncesinde bir iPhone kullanıyorsanız, kullanıcı arayüzünün bazı bölümleri tanıdık gelebilir.

Örneğin, bildirim ekranını kaydırmak, hızlı kontrol panellerini getirmez. Yalnızca geçerli bildirimleri görüntüler. Buna karşılık alttan üste doğru kaydırdığınızda, hızlı panelleri görüntüleyebilir ve parlaklığı kontrol edebilirsiniz.

FuntouchOS ayrıca jest tabanlı gezinme sunar. Ekranın orta üst kısmından kaydırmak sizi Ana Ekrana götürür. Ekranı kaydırıp ancak bırakmazsanız, en son uygulamalar menüsünü görürsünüz. Sonuçlar oldukça hızlıdır. Genel olarak arayüz görüntülerine yukarıdaki galeriden erişebilirsiniz.

Vivo V15 Pro – Performans Özellikleri

Vivo V15 Pro, Qualcomm’un Snapdragon 675 yonga seti ile piyasaya sürülen ilk telefonlardan biri. 2.0 GHz’de çalışan ve yeni tasarlanmış 2x Kryo 460 Gold çekirdeğinin yanı sıra 1.7 GHz’de çalışan 6x Kryo 460 Silver çekirdeğinden oluşan bir sekiz çekirdekli işlemciye sahiptir.

İçindeki GPU, Adreno 612‘dir. Yonga seti düşük maliyetli 11nm işlem ile üretilmiştir. Ancak önceki nesil 14nm Snapdragon 600-serisinin çoğu yongasından daha gelişmiş bir sürümdür. İşin aslı, 11nm (11LPP) süreci Samsung tarafından geliştirilmiştir ve şirketin 14nm ile 10nm işlemleri arasındaki karışımıdır.

İlk benchmark testimizin de gösterdiği gibi Snapdragon 675, verimlilik söz konusu olduğunda harika bir orta sınıf telefonlardan birisi olarak ön plana çıkar. Ağır Funtouch OS kullanıcı arayüzünde bile takılma veya performans sorunu olmadan kullanabilmeniz mümkün.

Performans test sonuçlarına aşağıdaki galeriden ulaşabilirsiniz.

Vivo V15 Pro - Performans Testleri 1 - 5

Vivo V15 Pro – Kamera Özellikleri

Vivo V15 Pro, ultra geniş çekimler için üç kameralı bir kurulum ile geliyor, 48MP + 5MP + 8MP. 48MP sensör Samsung’un Bright GM1’i olabilir. Oldukça büyük bir haznesi var 1/2inç, 0.8µm piksel ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip. Bu günden güne popülerlik kazanan ve Honor V20 gibi üst seviye telefonlarda da dahil olmak üzere çeşitli akıllı telefonlarda kullanılan bir sensör.

Aynı zamanda kamera piksel bindirme yapabilen Quad-Bayer benzeri teknolojiyi kullanıyor. Bol ışıklı, ayrıntılı ve daha az gürültü ile daha net bir 12MP fotoğraflar çekmenize yarar.

İkincil 5MP kamera sadece derinlik bilgisi için kullanılır. Üçüncü kamera ise f/2.2 diyafram açıklığına sahip 8MP ultra geniş açılı bir mercektir. Ve selfie kamerası için ise, bir kez daha piksel bindirme teknolojisini kullanan f/2.0 açıklığında 32MP sensör var.

Vivo V15 Pro - Kamera Örnekleri 1 - 7

Gün boyunca, doğru renk üretimi, hoş kontrast ve iyi dinamik aralık ile keskin ve ayrıntılı fotoğraflar çekebilirsiniz. Genel kullanımda herhangi bir sorun ortaya çıkmaz. Şayet renkler eksikse, AI (yapay zeka)’yi her zaman açabilirsiniz. Sonuçlar daha canlı renklerle sonuçlanacak, belki de biraz daha üstte olabilir.

Ancak, bazı durumlarda gökyüzünde veya bazı binaların kenarlarında gözle görülür gürültü olduğunu farkedebilirsiniz. Hiçbir şey endişe verici değil ama kayda değer. HDR’den çok fazla performans beklemeyin. Gölgeler ve vurgulamalar hemen hemen aynı kaldı. Neyse ki, standart fotoğraf modundaki dinamik aralık iyi. Bu nedenle çoğu durumda HDR’ye ihtiyacınız olmaz.

Düşük ışıklı çekimler çok etkileyicidir. 48MP sensörünün faydalarının karanlıkta parladığı görülüyor. Gürültü sınırlıdır, vurgulamalar ve gölgeler güzeldir. Ayrıca çok fazla ayrıntı vardır.

Genel Değerlendirme

Yaklaşık 360 Euro’luk bir fiyatı var. Bu da günümüzde kabaca 2250 TL civarında bir fiyat etiketine sahip olacağını gösteriyor. Akıllı telefonun genel olarak özellikleri bir orta sınıf akıllı telefona göre oldukça etkileyici. Söz konusu tasarım birçok amiral gemisi telefona göre daha çekici.

Telefonun eksilerinden bahsedelim. Genel olarak bunu üç noktaya bölebilir. Arka panel, parlak plastikten yapılmıştır. Anahtar ya da sivri bir nesne bulunan cebinize koyamazsınız. Ön panelde Corning Gorilla koruması yok, bu da düşmelere karşı üst düzey çaba sarfetmenize neden olur. Son olarak açılır selfie kamerasının ömrü belli değil. Tozlanmaması için dikkat edilmedi.

Telefonun satış noktalarına gelelim. Fiyatı oldukça uygundur. Satın alınabilir mi? Evet. 48+32 MP’lik kameralar oldukça etkileyici özelliklerle geliyor. Arayüz konusunda da herhangi bir sıkıntı yok. Fiyatı bakımından uygun olan telefon iPhone benzeri arayüz, amiral gemisi değerinde ise kamera optimizasyonu sunuyor.