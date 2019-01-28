Akıllı telefon dünyasının sessiz yıldızlarından biri olan Vivo, amiral gemisi akıllı telefon özellikleriyle dikkat çeken akıllı telefonlara sahip. Markanın, teknik özellikler kısmında ortaya koyduğu yeniliklerden telefonlarda sunduğu tasarımlar bir hayli ses getiriyor. Ekrana gömülü parmak izi sistemlerini deneyen ilk markalardan biri olması, açılır kapanır ön kamera fikri ve daha birçok yenilik Vivo adını sıkça duymaya başlamamıza neden oldu. Tüm bu nedenlerle beraber markanın yeni akıllı telefonları da merakla bekleniyor. İşte bu model için yeni bilgiler elde etmeye başladık. Vivo V15 Pro adıyla gelecek olan yeni modelin tasarımını ortaya çıkaran yeni kılıf görselleri de bir hayli önemli bilgilerin paylaşılmasını sağlamış durumda.

Vivo V15 Pro Tasarımı Nasıl Olacak?

Vivo V15 Pro akıllı telefonlarına ait olduğu belirtilen yeni kılıf görselleri önemli detayları bizlere sunuyor. Telefonun adıyla yayınlanan kılıflarda ilk dikkat çeken kısım daha kavisli bir ekranın sunulacak olması. Muhtemelen yine çerçeve alanı oldukça dar bir akıllı telefon göreceğiz. Hatta çentik alanının dışında çerçeve beklemediğimizi ekleyelim. Kılıf görsellerinde yan kısımlara baktığımız zaman ekranın kavisli olacağını da söylemek yanlış olmayacaktır.

Yanlardan üsten ve alttan biraz daha kavisli bir tasarıma sahip olacağını söyleyebileceğimiz Vivo V15 Pro akıllı telefonlarının, kamera kısmında da sürprizler sunduğu görülecek. Telefonun muhtemelen 3 arka kamerası bulunacak ancak dikkat çeken kısım tam olarak bu kısım olmayacak.

3 arka kameradan farklı olarak ön kamera kısmında önemli bir değişiklik göreceğiz. Ön kamera kısmında Vivo Nex akıllı telefonlarında da gördüğümüz açılır kapanır kamera sistemini göreceğiz. Açılır kapanır bir kamera sunulması, belki de yine çentik alanının kaldırılmasına ve tamamen çerçevesiz bir akıllı telefon sunulmasına olanak sağlayacak.

Açılır kapanır kamera alanı ve çok sayıda arka kamera için ayrılan alanların dışında Vivo V15 Pro akıllı telefonları için farklı bir detay söz konusu değil. Kılıf görsellerinden anladığımız tasarım detayları ve özellikler şimdilik bu kadar. Bunun dışında Vivo V15 Pro akıllı telefonlarının teknik özelliklerinin neler olacağı konusunda ise bir bilgimiz bulunmuyor.

Muhtemelen Vivo V15 Pro akıllı telefonlarında amiral gemisi modellerinde görmeye alışık olduğumuz sistem özelliklerini ve teknik donanımı göreceğiz. Yine de detaylar için bir süre daha beklemek gerekiyor. Snapdragon 855 hamlesinin gelip gelmeyeceği merak konusu.