Vivo V15 Pro Modelinin Kısa Tanıtım Reklamı Yayınlandı!

Vivo V15 Pro, geçtiğimiz birkaç hafta içinde en çok konuşulan cihazlardan biri. Profesyonel olmasa bile bir tarz olan Vivo V15 hakkında neredeyse hiç haber yok. 20 Şubat’ta piyasaya sürülecek yeni Vivo akıllı telefonu hakkında kısa bir süre önce tanıtım reklamı yayınlandı.

Reklamın başrolünü oynayan ise Bollywood’un en ünlü aktörü olan Aamir Khan. 18 saniyelik video, Aamir Khan telefonu cebinden çıkarıyor ve selfie çekmeye hazırlanıyor. İlk dikkat çeken özellik yapay zeka destekli arka tarafındaki üçlü kamera kurulumu.

Aynı zamanda akıllı telefonun cam kaplamalı olduğu görülebiliyor. Ayrıca desenli bir arka panelin olduğu kısmen belli oluyor. Fakat bu Huawei Mate 20 Pro‘nunki gibi belirgin değil. Muhtemelen işlevsellikten çok estetik düşünülmüş.

Aynı zamanda Vivo V15 Pro’nun kamera uygulamasını da görebiliyoruz. Zamanlayıcı, renk, HDR, portre modu ve hatta vizörü tam ekrana geçirmek için bir simge de var.

Kamerayı değiştirmek için sağ üst köşeye doknulması gerekiyor. Daha sonrasında açılır kamera ile 32 megapiksellik kamera devreye giriyor.

Vivo V15 Pro hakkında bilinenler ise, 6.39 inçlik AMOLED ekran, Snapdragon 675 işlemci ve 48MP + 8MP + 5MP üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Ayrıca beşinci nesil ekran içi parmak izi tarayıcısına sahip olduğu düşünülüyor.