Vivo V15 Pro Özellikleri Geekbench'te Görüntülendi!

Vivo’nun yaklaşan akıllı telefonu Vivo V15 Pro modelinin önceki sızan haberlerde Snapdragon 675 yonga seti tarafından desteklendiği ifade edilmişti. Bu gün ise durum netlik kazanıyor. Akıllı telefonun Geekbench skoru, Snapdragon 675 tarafından güç aldığını doğruladı.

Geçen hafta, Vivo 1818 kod adlı akıllı telefon isimlendirme sertifikası almış ve bunun ismin V15 Pro modeline ait olduğu netleşmişti. Aynı model numarası Hem NBTC hem de Avrasya Ekonomik Komisyonu (EEC) kuruluşu tarafından da onaylanmıştır.

Geekbench’ten elden edilen ekran görüntüsü, sm6150 olarak ifade edilen bir işlemcinin telefona güç verdiğini gösteriyor. Önceki raporlarda, sm6150 kısaltmasının Snapdragon 675 mobil platformunun kod adı olduğunu onayladı.

Vivo 1818 modelinde yer alan yonga setine 6GB RAM destek veriyor. Telefon daha önceden yüklenen Android 9 Pie OS ile gelecek. Geekbench’in tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerinde Vivo 1818 sırasıyla 2382 ve 6479 puan almayı başardı.

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Vivo V15 Pro’nun, tanıtım tarihinin 20 Şubat olması bekleniliyor. Çinli üretici kısa bir süre önce, açılabilir selfie kamera özellikli Vivo NEX akıllı telefonunu, daha kalitesiz bir ekran ile donatmıştı. Ancak yaklaşan Vivo V15 Pro’nun daha iyi bir ekran tasarımına sahip olacağı düşünülüyor. 32 megapiksellik selfie kamerası ise oldukça etkili. Son olarak ekran içi parmak okuyucu sensörüne de sahip.