Vivo V15 Pro tanıtım afişleri, 32MP pop-up selfie kamerasının detaylarını ortaya çıkarıyor. Ancak yeni bir rapor, arkadaki üçlü kameranın hafife alınmaması gerektiğini göstermektedir.

Arka kamera, gece çekimleri için 12MP piksel gruplama modunu destekleyen 48MP ana modüle kameraya sahip olacak. Amaçları belirsiz olsa da diğer iki kamerada ise 8MP ve 5MP sensörler yer olacak. Bu, NEX Dual Display‘den sonra (bir derinlik sensörü ve bir 3D ToF kamerasına sahip olan) vivo’nun ikinci üçlü kameralı cep telefonu.

Her neyse, vivo V15 Pro ilk Snapdragon 675 yonga setini kullananlar arasında olacak. Bu doğrudan rakipleri Redmi Note 7 Pro ve Motorola P40 olacağı anlamına geliyor. her iki modelin de 48 MP kameraya sahip olması bekleniyor.

Telefon bir Süper AMOLED ekrana ve ekran üzerine yerleştirilmiş parmak izi okuyucusuna (posterde görünür) sahip olacaktır. Belli ki çentik ya da su damlası kamerası yok.

V15 Pro, 20 Şubat’ta piyasaya sürülecek ve 6GB RAM / 128GB depolama alanına sahip versiyonu için yaklaşık 350 $ / 305 € fiyat aralığında olması bekleniyor.