Vivo V15 Pro - Resmi Tanıtım Posteri Sızdırıldı!

Vivo, kısa bir süre önce bir tanıtım davetiyesi biçimde V15 Pro için görsel yayınladı. Görsel de 20 Şubat’ta düzenlenen bir etkinlik için açılır selfie kamerasına sahip bir akıllı telefon yer alıyordu.

Davetiye görseline göre, Vivo V15 Pro’nun açılır bir selfie kamerasına ve cihazın neredeyse çerçevesiz olarak görülebileceği yenilikçi bir tasarım stiline sahip olması bekleniyor. Bu gün ise resmi nir tanıtım posteri, telefonu tüm açılardan göstererek çevrimiçi olarak sızdırıldı.

Sızdırılan posterde, cihazın hem ön hem de arka tarafı yer alıyor. Asıl ilgi çeken nokta ise, Vivo Nex‘teki gibi ekranın üstünde bulunan açılır selfie kamerasıdır. Ön tasarım Vivo Nex modeline oldukça benziyor. Ancak fiyat bakımından V15 Pro daha ucuz olacak.

Arka tasarımda ise, ilk iki kameranın arasına gömülü LED flaş ile dikey olarak yerleştirilmiş üçlü arka kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. Arka tarafta parmak izi sensörü yok. Bu da, cihazın ekran içi bir parmak izi sensörüne sahip olacağı anlamına geliyor.

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Teknik çizimlerde fark edilen bir diğer özellik ise, cihazın ultra ince bir çerçeveye sahip olmasıdır. Teknik özellikler arasında, Vivo V15 Pro’nun bir Snapdragon 710 yonga seti taşıması bekleniyor, ancak henüz somut bir kanıtı yok.