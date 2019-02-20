Vivo V15 Pro, kısa bir süre önce piyasaya sürüldü. Yeni Vivo telefonu, daha önce söylentilerde de yer aldığı gibi 32 megapiksel selfie kamerası ile birlikte geliyor. Arkada yapay zeka destekli üçlü kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor.

Vivo ayrıca V15 Pro’da 19.5:9 en boy oranına sahip, Ultra FullView Ekran paneli kullandı. Bu sayede telefon kullanım deneyimi en üst düzeye çıktı. Akıllı telefon ayrıca beşinci nesil ekran içi parmak izi sensörüne sahip. Aynı zamanda performans işlemcilerinden Snapdragon 675 yonga seti ile destekleniyor.

Arkadaki üçlü kameranın ana modülü 4 kat daha fazla yakınlaştırma özelliği sunan 48 MP’lik kameradır. Düşük ışıklı çekimlerde netliği artırmak için farklı pozlama seçenekleri sunan f/1.8 diyafram açıklığı ve Super Gece Modu vardır.

Vivo V15 Pro 1 - 5

Diğer kamera ise 120 derecelik görüş alanında fotoğraf çekebilen ultra geniş açılı kameradır. Son olarak, yapay zeka destekli Vücut Şekillendirme gibi şeylerle yardımcı olan bir 5MP derinlik sensörü vardır.

Vivo V15 Pro, 6.39inçlik Super AMOLED ekrana sahip. Sadece 2.22 mm’lik üst çerçevenin yanı sıra kenar çerçeveler de 1.75 mm olarak daha incedir. Bu da, %91,64 oranındaki ekran – gövde oranına sahip büyük bir ekran anlamına gelir. Ayrıca akıllı telefonda kulaklık girişi, yakınlık ve ortam ışığı sensörleri de mevcut.

Snapdragon 675 yonga seti 6GB veya 8GB RAM ve 128GB depolama alanıyla eşleştirilmiştir. Android 9 Pie tabanlı Funtouch OS 9 arayüzüne sahiptir. Aynı zamanda şirket oyun performansına öncelik vermek için Game Mode 5.0 desteğini de eklemiştir.

Yaklaşık olarak 405 dolar başlangıç fiyatına sahip akıllı telefonun, bugün itibariyle ön satışları başladı. Mart ayının başında ise ülke pazarlarına dağıtımı yapılacak.