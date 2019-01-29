Vivo bugün, 20 Şubat‘ta açılır kameralı yeni bir akıllı telefonun tanıtımını yapacağını duyurdu. Yayınlanan tanıtım posterine göre bu, geçen yıl eylül ayında tanıtılan Vivo V11 Pro akıllı telefonun devamı niteliğinde olan Vivo V15 Pro olabileceği yönünde söylentilere neden oldu.

Yakın tarihli bir koruma kılıfı sızıntısı, telefonun üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacağını ortaya çıkarmıştı. Aynı zamanda cihazın üst kısmında açılabilir bir selfie kamerasının olacağını iddia etmişti. Bu kesinlikle eşsiz bir tasarım.

Muhtemelen Vivo v15 Pro, çok az bir çerçevesi olan tam ekran (FullView) özelliği ile donatılacak. Önceki sürümüne benzer bir de parmak izi tarayıcısı entegre edilecek. Bu bilgilerin kaynağı ise yayınlanan tanıtım görseli oluyor.

Orta seviye olan Vivo v15 Pro modeli, V11 Pro’ya benzer şekilde 420 dolardan düşük bir fiyat etiketine sahip olması bekleniliyor. Aynı zamanda Mart ayının başlarında Vivo x25 adı altında piyasaya sürüleceği ilk tahminler arasında. Önümüzdeki haftalarda akıllı telefon hakkında daha fazla ayrıntının gün yüzüne çıkacağını düşünüyoruz.

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Tanıtım görselinde paylaşılan cihazın Oppo Find X modelinden daha farklı olması söz konusu. Çünkü Find X yayınladığı sırada çok fazla ses getirirken sonrasında oldukça fazla olumsuz yoruma maruz kalmıştı.