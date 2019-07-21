Vivo V15 Üretimi için Şok Karar

Son yılların en çok konuşulan akıllı telefon markalarından biri olmasının yanında, sürekli yeni akıllı telefonlar geliştirmeye devam eden Vivo, son yıllarda birçok akıllı telefon modelini pazara sundu. Yeni akıllı telefon modellerinden birisi de Vivo V15 olmuş ve markanın konuşulan serilerinden biri karşımıza çıkmıştı.

Sistem özellikleri kısmında çok fazla üstün bir seri olmayan yeni akıllı telefonların, tasarımlarının is fark oluşturduğunu görmüştük. Teknik özellikleri çok iyi olmasa da satış rakamları idare eder seviyede olan akıllı telefonların üretimi için ise beklenmedik bir karar geldi.

Vivo V15 Üretimi Durdu

Açıklanan bilgilerle beraber Vivo V15 akıllı telefonlarının üretiminin durduğu açıklandı. Marka tarafından yapılan değerlendirmeler yeni akıllı telefonların satışlarında istenen rakamlara ulaşılamadığını gösteriyor. Asıl mesele ise satışlar değil.

Vivo V15 akıllı telefonlarının dışında piyasaya sürülen diğer serilerin alternatif oluşturduğu açıklanmış durumda. S serisinin ve Z serisi akıllı telefonlarında daha yüksek performans elde ettiği ve bu modellerin daha fazla tercih edildiği ortaya çıkıt.

Müşterilerin bu modelleri hem fiyatları hem de sundukları performansları konusunda daha fazla tercih ettiğini fark eden markanın Vivo V15 üretimini durdurma kararı aldığını açıklaması da yeni yol haritasını ortaya çıkarmış oldu.

Sadece ana model için geçerli olmayan bir karar sunulduğunu söyleyelim. Sadece ana model değil, bunun yanında Pro model üretiminin de durduğu açıklandı. Her iki akıllı telefon versiyonunun da bundan sonraki süreçte üretilmeyeceğini göreceğiz.

Yeni sayabileceğimiz akıllı telefonların üretiminin durmasının ardından, bundan sonraki süreçte nasıl davranılacağı konusunda da bilgiler ortaya çıktı. Buna göre söz konusu akıllı telefonların stokları bitene kadar çevrimiçi resmi siteler üzerinden satışı yapılmaya devam edecek.

Akıllı telefonların stoklarının tükenmesinin ardından yeniden satışa çıkarılmayacağı ve stokların yenilenmeyeceği de kesin olarak açıklanmış durumda.

Bundan sonraki dönem için ise sürpriz modellerin geleceğini belirtelim. Markanın çok daha iddialı akıllı telefonlar üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Amiral gemisi serileri aratmayacak bir model karşımıza çıkabilir.