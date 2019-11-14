Vivo V17 Canlı Canlı Görüntülendi

Android akıllı telefonlar için üçlü arka kamera kurulumu, artık orta seviye olarak kullanılıyor. Bu, amiral gemisi akıllı telefonların artık dörtlü veya beşli arka kamera kurulumuna yöneldiği anlamına geliyor. Ayrıca bu kameraların sensörleri de önemli. Tabi ki tasarımlar da bir şekilde önem kazanıyor.

Genel anlamda Android dünyasında durum bu şekilde iken yaklaşan Vivo V17, bize kamera ve tasarımı ön plana çıkarmaktadır. Kısa bir süre önce Vivo V17’nin canlı görüntüleri çevrimiçi çıktı. Akıllı telefon tasarımı, boydan boya ekran tasarımının yer aldığı su damlası çentikli tasarıma sahip olduğunu gösteriyor.

Tabi ki arka plandaki elmas şekilli kamera modülünün göz alıcı çekiciliği de ön plana çıkıyor. Elmas mahfazalı kamera modülü dörtlü kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. Vivo V17 telefonu kısa bir süre önce TENAA’da temel özellikleri ile gün yüzüne çıkmıştı. 1080×2340 çözünürlüğe sahip 6,38 inç AMOLED su damlası ekran ile donatılmıştır.

İşlemci ismi henüz belli değil. Ancak telefonun 2,0 GHz’de çalışan bi yonga setine 8GB RAM ve 256GB dahili depolamaya sahip olacağını biliyoruz. Elmas kesmli modülde 48MP + 8MP + 2MP + 2MP kameraları yer alacak.

Ön tarafta 32MP kamera sensörü bulunuyor. 4390 mAh kapasiteye sahip bir batarya ile çalışıyor. Bu akıllı telefon ayrıca bir yerçekimi sensörü, bir mesafe sensörü, bir ışık sensörü, bir ekran parmak izi sensörü ve hızlı şarj ile birlikte geliyor.