Vivo V17 Canlı Canlı Görüntülendi!

Son zamanlarda yayınlanan bir raporda Vivo‘nun, Vivo V17 isminde yeni bir akıllı telefonu, bu ayın sonunda piyasaya sürmeyi planladığını ortaya koydu. Şirketin, kötü satış rakamlarına sahip Vivo V17 Pro’yu kademeli olarak durdurabileceği tahmin ediliyor. Bunun yerine yeni Vivo V17 büyük ses getirebilir.

Bugün ise bir Rus yayını, yaklaşmakta olan Vivo V17 akıllı telefonun canlı görüntülerini internet dünyasında paylaştı. Vivo V17’nin ön panel görüntüsü, gözyaşı çentikli bir ekrana sahip olduğunu gösteriyor.

Telefonun sağ kenarında ses açma ve kapama tuşunun yanı sıra, güç tuşu bulunuyor. Telefonun alt tarafında mikrofon, USB-C ve harici bir hoparlör var. Telefonun ekranı, bir ekran parmak izi okuyucusu ile donatılmıştır.

Vivo V17’nin grandyan tasarıma benzeyen arka panelinde, 11 Kasım’da Çin’de piyasaya sürülecek olan Vivo S5 telefonu gibi elmas şeklindeki bir kamera modülü bulunuyor. Ancak kamera sensörlerinin boyutları hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Aynı şekilde Vivo V17’nin arka paneli camdan yapılmış gibi görünüyor.

Yayın Vivo V17’nin sırtında 48 megapiksel kamera olduğunu açıkladı. Aygıta güç veren işlemcide onay yok. 8 GB RAM ve 128 GB yerel depolama ile donatılmış gibi görünüyor. Cihazın 4.500mAh batarya ile gelmesi bekleniyor. Yaklaşık 352 dolarlık fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.