Vivo V17 – Fiyatı Ve Özellikleri

Vivo‘nun yeni telefonu, V17, 159.03 x 74.17 x 8.54 mm ölçülerine ve 176 gram ağırlığa sahip. Çentiksiz ekran ve pop-up selfie kamera kurulumu ile satışa sunulacak olan telefon, farklı bir ekran tasarımı benimsemiş. Telefonun arka tarafı ise parlak bir yüzey ile donatılmış.

Vivo V17, Çinli firma tarafından iView Display olarak adlandırılan 6.44 inç delikli bir ekrana sahip. E3 Super AMOLED ekran, 1080 x 2400 piksel full HD Plus çözünürlük, 20:9 en boy oranı sunuyor ve DCI-P3 renk gamı ​​desteği içeriyor. Akıllı telefon ekran / vücut oranı % 91,38 civarında. Ekranıysa, mavi ışığın yüzde 42’sini etkili bir şekilde filtreleyebiliyor ve parmak izi kilidi ile ekstra güvenlik avantajı sağlıyor.

Snapdragon 675 yonga setine sahip Vivo V17, 8 GB RAM ile 128GB depolama alanı da sunuyor. Cihaz, aynı zamanda daha fazla depolama alanı için microSD kart yuvasına da sahip. Son teknoloji, FunTouch OS 9.2 UI ile donatılmış olan Android 9 Pie OS da telefonu çalıştıran özellikler arasında.

Vivo V17, f / 2.45 diyafram açıklığına sahip 32 megapiksellik ön kamera bulunduruyor. Arkasındaki dört kamera ve bir LED flaş içeren dikdörtgen kamera modülü mevcut. F / 1.8 diyafram açıklığına sahip 48 megapiksel birincil lensi, 120 derecelik 8 megapiksel objektifi, f / 2.4 diyafram açıklığına sahip 2 megapiksel dikey objektifi ve 4 cm odak uzaklığı desteğini ve f / 2 megapiksel makro sensör içeriyor.

Telefon aynı zamanda ön ve arka kamera için Süper Gece Modu desteğini de içeriyor. Vivo V17‘nin ön kamerası AR etiketleri, Pose Master, AI Makeup, AI HDR ve daha pek çok özelliği de içeriyor. Arka kameralar, Süper EIS, süper makro, portre çerçeveleme, ağır çekim video çekimi, AR etiketleri, Pose Master, AI Makyajı, AI HDR ve daha fazla özellikle donatılmış.

Cihaz USB-C ile 9V / 2A çift motorlu hızlı şarj desteği ile birlikte gelen 4.500mAh batarya ile satışa sunulacak. Vivo V17‘deki genel kullanıcı deneyimini geliştiren Multi-Turbo gücü de var.

Oyuncular için Vivo V17, Ultra Oyun Modu, Ses Değiştirici ve Ekran Dışı Otomatik Oyun gibi diğer özellikleri de beraberinde getiriyor. Vivo V17‘de bulunan bağlantı özellikleri arasında çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C ve 3.5mm ses girişi de mevcut.

Vivo V17 , Midnight Ocean ve Glacier Ice adlı iki renk ile satışa sunulacak. Telefon yalnızca 8 GB RAM + 128 GB depolama seçeneği bulunduruyor. Fiyatı ise 323 dolar (1.876 Türk Lirası). Telefon satışları 17 Aralık‘ta Vivo’nun çevrimiçi mağazası, popüler e-ticaret siteleri ve çevrimdışı mağazaları aracılığıyla başlayacak.