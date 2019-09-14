Vivo V17 Pro Çıkış Tarihi Resmiyet Kazandı

Vivo V17 Pro özellikleri ve yeni telefonun fiyatları belli oldu. Vivo V17 Pro ne kadar fiyatla satılacak?

Akıllı telefon modelleri arasında iddialı bir yere sahip olan Vivo V17 modelinin güncellenmiş versiyonu olacak olan Vivo V17 Pro akıllı telefonları için detaylar gelmeye devam ediyor. Yeni akıllı telefon modellerinin ne zaman tanıtılacağı konusunda bazı tahminler ortaya çıkmıştı.

Bunun yanında bazı özellik tahminleri de ortaya çıkmıştı. Şimdi ise yeni akıllı telefon modeli için beklenen çıkış tarihi resmi olarak açıklandı. Telefonların ne zaman çıkış yapacağının ortaya çıkmasından sonra, bu model için beklenen özellikler de ortaya çıktı. Bir kez daha Vivo V17 Pro gündeme gelmiş oldu.

Vivo V17 Pro Ne Zaman Gelecek?

Elde edilen bilgilere göre akıllı telefonun ön siparişlerinin açılacağı tarih 20 Eylül olarak açıklandı. 20 Eylül’de ilk olarak siparişlerin açıldığını göreceğiz. Fakat satışlar hemen başlamayacak. Satışların başlaması için bir 8 gün kadar beklemek gerekecek. 28 Eylül tarihinde resmi olarak satışlar da başlamış olacak.

Telefonların ne zaman satışa çıkacağı böylelikle kesinlik kazanmış oldu. Çok kısa bir süre sonra tanıtılmasını beklediğimiz akıllı telefon modellerinin özellikleri konusunda da detaylara bakalım. Bakalım Vivo V17 Pro neler sunacak?

Özellikler Neler Olacak?

Beklenen özellikler içerisinde ilk dikkat çeken kısım kameralar olacak. Telefonların toplamda 6 kamerası bulunacak. Arka kısımda 4 kamera kullanıldığını göreceğiz. Üst üste sıralı bir şekilde gelecek olan kameraların ikisi yardımcı kamera, bu kameraların diğer ikisi ise ana arka kamera olacak.

Yine ön kısımda da pop up kamerasına yer verilecek. Açılır kapanır kamera sistemi kullanılacak ve bu kısımda da iki kamera kullanılacak. Ön kamera kısmında 32 MP çift kamera kullanılacağı iddiası var.

Tabii ki dikkat çeken tek detay kameralar olmayacak. Bunun yanında telefonların Snapdragon 675 işlemcileri ve 8 GB RAM bellek miktarı bulunacak. Ekran kısmında ise 6.44 inçlik Super AMOLED ekran kullanılacak ve 2440 X 1080 piksel çözünürlük değerini göreceğiz.

Telefonların hızlı şarj destekli 4100 mAh değerinde bataryası ve Android 9 işletim sistemi bulunacağını da ekleyelim. Bu özelliklerle beraber Vivo V17 Pro akıllı telefon modelinin fiyatının ise 422 dolar olması beklentisi var.

Tabii ki fiyatlar ve saydığımız bu özellikler henüz kesinlik kazanmış değil. Tanıtımın ardından tüm özelliklere ve açıklanan fiyatlara yer vereceğiz. Ayrıca bu modelin ülkemizde satılmasının pek beklenmediğini de belirtmek gerekiyor.